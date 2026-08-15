Білецький може врятувати Словʼянськ та Краматорськ: чому йому під силу переламати хід подій

Бутусов пропонує розширити відповідальність 3-го армійського корпусу

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Втрата Слов’янська та Краматорська може створити для України значно серйозніші військово-політичні ризики, вважає командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов. На його думку, відповідальність за оборону цього напрямку має взяти на себе командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

У дописі у Facebook Бутусов пояснив, чому саме Третій армійський корпус, на його думку, може бути залучений до стабілізації ситуації біля Слов’янська та Краматорська, а також які зміни в управлінні військами він вважає необхідними.

Бої наближаються до Слов’янська

Як повідомив Бутусов, російські війська штурмують ліс Чобіток та інші панівні висоти на східній околиці Слов’янська.

Він наголошує, що контроль над цими позиціями може мати важливе значення для подальших боїв.

"Якщо ми звідти відступимо та ворог розгорне на цих висотах свої позиції БПЛА, на бік ворога перейдуть тактичні переваги, і Слов’янськ-Краматорськ почнуть поступово втрачатись", — написав Бутусов.

За його оцінкою, Слов’янськ і Краматорськ є одним із найважливіших природних оборонних рубежів Донбасу.

"Слов’янськ — Краматорськ — це найбільш зручний природний оборонний рубіж, у разі захоплення цих міст це призведе до втрати Донбасу", — зазначив журналіст.

Бутусов також прогнозує, що втрата агломерації може посилити тиск на Україну з боку західних партнерів щодо переговорів із Росією.

Краматорськ. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Краматорськ. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Чому Бутусов пропонує саме Білецького

Головну роль у своїй пропозиції Бутусов відводить командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому.

На його думку, йдеться не про формальне призначення нового командира, а про концентрацію сил і зміну підходу до управління битвою.

"Відповідальність — це значить не просто взяти собі посаду, а значить спланувати битву, зосередити надійні штурмові підрозділи, вибудувати бойові порядки БПЛА та переломити хід битви", — пояснив Бутусов.

Він вважає, що у Білецького є для цього необхідний досвід, а підрозділи Третього армійського корпусу вже діють неподалік.

"Фланг корпусу Білецького — це Донбас, Лиман, де він тримає фронт і де ворог не може просунутись ні на крок", — написав Бутусов.

Саме тому журналіст пропонує розглянути можливість розширення смуги відповідальності Третього корпусу в бік Слов’янська.

Потрібно об’єднати оборону ширшої ділянки

Бутусов вважає, що у разі такого рішення під командування Білецького варто передати не лише корпус, який відповідає за Слов’янський напрямок.

За його словами, координація має охоплювати також сили, які обороняють Костянтинівку.

Причина — російські війська тиснуть одразу на кількох напрямках, тому оборону, на його думку, потрібно організовувати як єдину систему.

"Командири 3-го корпусу допоможуть впорядкувати бойові порядки наших військ на основі свого успішного досвіду", — зазначив Бутусов.

При цьому він наголошує, що проблема не обов’язково полягає у нестачі військ.

Які сили вже є на напрямку

Бутусов окремо звертає увагу на 11-й армійський корпус. За його словами, ситуація там складна, але українські війська продовжують чинити опір.

Серед підрозділів, які він згадує:

54-та окрема механізована бригада;

81-ша окрема аеромобільна бригада;

10-та окрема гірсько-штурмова бригада;

18-та бригада;

432-й полк безпілотних систем.

Особливо Бутусов відзначив роботу 432-го полку БПЛА, яким командує Олег Ляшко. За його словами, підрозділ є одним із найефективніших на фронті у боротьбі з російською піхотою.

Тому, на його думку, переломити ситуацію можна не лише перекиданням нових сил, а насамперед завдяки кращій координації вже наявних підрозділів.

"Тільки впорядкування управління та організації на фронті зараз дозволить переломити хід битви, яка поки що відбувається не на нашу користь", — підсумував Бутусов.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Третій армійський корпус під командуванням Білецького змінив ситуацію під Лиманом.