Секрет трьох букв розкрито: що насправді означає назва "АТБ"

Компанія вже має понад 1300 магазинів по всій країні.

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Мережа супермаркетів "АТБ" є однією з найпопулярніших в Україні. Однак багато її клієнтів досі можуть не знати, як розшифровується ця абревіатура.

"Телеграф", посилаючись на офіційний сайт рітейлера, розповідає про те, що означають ці три літери. Абревіатура "АТБ" має давню історію і походить від назви компанії, що спеціалізується на сільськогосподарській техніці та аграрному бізнесі. Її створили підприємці з Дніпра Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун. Називалася ця компанія "АгроТехБзнес".

У 1993 році бізнесмени вийшли на ринок рітейлу і почали перетворювати звичайні гастрономи на міні-маркети. Згодом повна назва компанії стала ТОВ "АТБ-Маркет", але скорочення "АТБ" краще прижилося серед відвідувачів. Вже до 1998 року мережа перейшла на модель самозабезпечення, завдяки чому вона змогла швидше адаптуватися до потреб покупців.

Логотип АТБ

Модель виявилася настільки успішною, що до 2025 року мережа "АТБ" налічувала понад 1300 магазинів та 70 тисяч співробітників.

Типовий магазин АТБ. Фото — Вікіпедія

Нагадаємо, раніше Телеграф розповідав, чому іноді цінники повертають на полицях: магазин ще не знає вартості?