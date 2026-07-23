Ніколи не купуйте такий оселедець: бабусин лайфхак допоможе вибрати якісну рибу

Поради навіть допоможуть визначити екземпляр з ікрою

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Оселедець — одна із найпопулярніших риб на столах українців. Однак далеко не всі знають, як швидко перевірити її якість.

"Телеграф", посилаючись на книгу "Радянське домоводство", нагадав про прості старі лайфхаки.

Як вибрати оселедець?

Перед покупкою зверніть увагу на очі та колір рибини. Хороший оселедець має сріблястий колір (не купуйте свіжий оселедець з "іржавими" плямами та пошкодженнями шкіри), а його очі не повинні бути каламутними.

Порада: якщо ви купили солоний оселедець, то перед вживанням зменште в ній концентрацію солі, вимочивши рибу в молоці або чаї.

Оселедець

Як вибрати рибу з ікрою

У книзі також описується "секретний" спосіб вибору оселедця з ікрою. Автори радять брати рибу з товстим черевцем та вузькою спинкою. Ще одна відмінна ознака самки — круглий ротик (у самців овальний рот).

Також "Телеграф" писав про те, чому на вагових продуктах вказують ціну лише за 100 грамів та не пишуть повну. За словами касира, питання не залежить безпосередньо від магазину. Маркети отримують продукцію вже готової до продажу та не займаються самостійним маркуванням.