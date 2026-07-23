Никогда не покупайте такую сельдь: бабушкин лайфхак поможет выбрать качественную рыбу

Советы даже помогут определить экземпляр с икрой

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Сельдь — одна из самых популярных рыб на столах украинцев. Однако далеко не все знают, как быстро проверить её качество.

"Телеграф", ссылаясь на книгу "Советское домоводство", напомнил о простых старых лайфхаках.

Как выбрать сельдь?

Перед покупкой обратите внимание на глаза и цвет рыбины. Хорошая сельдь имеет серебристый цвет (не покупайте свежую сельдь с "ржавыми" пятнами и повреждениями кожи), а её глаза не должны быть мутными.

Совет: если вы купили соленую сельдь, то перед употреблением снизьте в ней концентрацию соли, вымочив рыбу в молоке или чае.

Сельдь

Как выбрать рыбу с икрой

В книге также описывается "секретный" способ выбора сельди с икрой. Авторы советуют брать рыбу с толстым брюшком и узкой спинкой. Еще один отличительный признак самки — круглый ротик (у самцов рот овальный).

Также "Телеграф" писал о том, почему на весовых продуктах указывают цену только за 100 граммов и не пишут полную. По словам кассира, вопрос не зависит непосредственно от магазина. Маркеты получают продукцию уже готовой к продаже и не занимаются самостоятельной маркировкой.