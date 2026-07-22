Не колір і не ціна: дизайнери назвали головний критерій вибору дивана

Помилки у виборі обернуться роками дискомфорту

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Диван — один із тих предметів меблів, який служить господарям щодня і купується не на один рік. Тому ціна помилки під час його вибору дуже висока. Тим не менш, чимало покупців у магазині обирають диван за кольором оббивки, ефектною формою та ціною.

Дизайнери інтер'єрів стверджують, що цього недостатньо, повідомляє Dom Wprost.

У багатьох сім'ях диван — це одночасно місце для сну, домашній кінотеатр, зона для роботи з ноутбуком і майданчик, де граються діти та качаються домашні тварини. Саме тому вибір за картинкою чи акцією часто закінчується розчаруванням. Або диван швидко продавлюється, або просто не підходить під реальний спосіб життя родини.

Що потрібно врахувати при виборі дивану

Дизайнери радять перед покупкою чесно відповісти на кілька запитань, а не шукати диван "на око":

Чи використовуватиметься диван тільки для сидіння, чи на ньому регулярно спатимуть?

Чи є в домі діти або тварини, які стрибатимуть на ньому та бруднитимуть оббивку?

Наскільки інтенсивно та як часто ним користуватимуться протягом дня?

Чи впишеться обрана глибина сидіння в пропорції кімнати?

Диван має бути не тільки красивим, а й зручним. Фото: sobemebli.com

Тільки спираючись на ці відповіді, варто переходити до моделей і тканин. Інакше є ризик купити красивий диван, який абсолютно не підходить під звички родини.

На що дивитися насамперед

Головний параметр — це ергономіка. Насамперед потрібно звертати увагу на глибину сидіння, висоту спинки, якість наповнювача. Також дизайнери звертають увагу на конструктивні деталі, які сьогодні в тренді:

тонкі ніжки візуально полегшують диван і роблять кімнату просторішою;

візуально полегшують диван і роблять кімнату просторішою; асиметричні форми , наприклад моделі без одного підлокітника, виглядають сучасно та часто додають функціональності;

, наприклад моделі без одного підлокітника, виглядають сучасно та часто додають функціональності; благородна гама кольорів. Відтінки коньяку, карамелі та шоколаду створюють відчуття тепла й елегантності, не виходячи з моди так швидко, як яскраві кольори.

Як не пошкодувати про покупку

Якщо звести всі поради дизайнерів до однієї думки, то диван потрібно обирати, орієнтуючись спочатку на спосіб життя, а вже потім — на естетику. Колір і форма дивана важливі, але оббивку за бажання можна буде змінити через пару років, а ось невідповідний розмір виправити вже не вдасться.

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