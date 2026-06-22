Хитрість для тих, хто їде у відпустку: як зекономити на готелі

У мережі поділилися простим трюком під час бронювання житла

Українка навчила, як зекономити на бронюванні готелю. Різниця становить близько 10 відсотків.

Про це вона розповіла у Threads. За її словами, про корисний лайфхак вона дізналася в цій же соцмережі.

Коли авторка допису зайшла на Booking, сервіс показав їй вартість 15 днів проживання в готелі 11 110 грн.

Потім дівчина включила індійський VPN, та побачила меншу суму – 9 968 грн. Вона розповіла, що використовувала український продукт Clearvpn, де преміум підписка для наших громадян є безкоштовною.

Також авторка публікації нагадала про дотримання базової безпеки в інтернеті. Щоб забронювати номер вона використала платіжні дані пустої, але дійсної віртуальної картки.

Крім того, дівчина додала, що підписка на VPN безкоштовна, якщо реєструватися через "Дію".

Дехто з коментаторів вже успішно спробував хитрість з VPN. Також інтернет-користувачи зазначали, що різниця у цінах повʼязана із політикою резидентів та платників податків.

Раніше ми писали, чи можна перепродавати квитки на поїзд? В УЗ назвали головну небезпеку та чому краще повертати непотрібні квитки.

Також "Телеграф" розповів про копійчаний лайфхак, який наведе лад у домі. Для нього потрібні втулки від туалетного паперу.