Хитрість для тих, хто їде у відпустку: як зекономити на готелі
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У мережі поділилися простим трюком під час бронювання житла
Українка навчила, як зекономити на бронюванні готелю. Різниця становить близько 10 відсотків.
Про це вона розповіла у Threads. За її словами, про корисний лайфхак вона дізналася в цій же соцмережі.
Коли авторка допису зайшла на Booking, сервіс показав їй вартість 15 днів проживання в готелі 11 110 грн.
Потім дівчина включила індійський VPN, та побачила меншу суму – 9 968 грн. Вона розповіла, що використовувала український продукт Clearvpn, де преміум підписка для наших громадян є безкоштовною.
Також авторка публікації нагадала про дотримання базової безпеки в інтернеті. Щоб забронювати номер вона використала платіжні дані пустої, але дійсної віртуальної картки.
Крім того, дівчина додала, що підписка на VPN безкоштовна, якщо реєструватися через "Дію".
Дехто з коментаторів вже успішно спробував хитрість з VPN. Також інтернет-користувачи зазначали, що різниця у цінах повʼязана із політикою резидентів та платників податків.
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