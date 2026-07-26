Ліси України заполоняє "диявольський прибулець": що буде, якщо його зірвати

В Європу цей вид потрапив випадково

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В Україні помітили незвичайного "прибульця" з іншого континенту. А саме — гриб під назвою Квітохвісник Арчера, який не має звичного капелюшка чи ніжки, натомість випускає із землі яскраво-червоні щупальця, вкриті темним слизом.

Про це пишуть у Facebook. Варто додати, що через свій зовнішній вигляд, цей гриб також має назву "Пальці диявола".

Цей екзотичний вид пройшов неймовірний шлях, адже його батьківщина — Австралія та Тасманія. До Європи його випадково завезли під час Першої світової війни разом із лініями постачання вовни або військових вантажів. Тут грибниця прижилася, адаптувалася до нашого клімату і почала повільно, але впевнено освоювати нові території, дивуючи випадкових перехожих.

Квітохвісник Арчера

"Найцікавіше влаштована його стратегія виживання. Яскравий кораловий колір і специфічний різкий запах, що нагадує зіпсоване м'ясо, створені не для того, щоб лякати людей. Це приманка для мух та жуків. Комахи злітаються на цей аромат, повзають по спороносній темній масі, а потім розносять мікроскопічні спори на своїх лапках по всьому лісу, допомагаючи чужоземному гостю захоплювати нові гектари дикої землі", — йдеться у повідомленні.

Що ще відомо про цей гриб?

Квітохвісник Арчера (Clathrus archeri) — гриб родини веселкові (Phallaceae). Аборигенний вид у материковій Австралії й Тасманії, а в Європі й Північній Америці він інтродукований. У мовах країн, де росте цей гриб, його назва асоціюється з восьминогом (англ. Octopus Stinkhorn), каракатицею (нім. Tintenfischpilz, нід. inktviszwam) або ж із квіткою (чеськ. květnatec, пол. kwiatowiec).

Квітохвісник Арчера має незвичайний цикл розвитку. Спочатку гриб має грушоподібну або яйцеподібну форму діаметром 3–5 см і вкритий білою оболонкою (перидієм). Під час дозрівання ця зовнішня оболонка розривається, і гриб ніби "вибухає" назовні. Утворюється 4–6 довгих лопатей рожевого відтінку з сітчастими ямками. Спочатку ці лопаті з’єднані кінчиками, а потім повністю розриваються, надаючи грибу схожості зі щупальцями восьминога. Діаметр дозрілого гриба може сягати 10–15 см.

Гриб трапляється в західній частині України. Був занесений до третього видання Червоної книги України. З 2021 року виключений з неї.

Квітохвісник Арчера. Фото Вікіпедія

Що буде якщо його зібрати?

Незважаючи на свій дивний і моторошний вигляд, Квітохвісник Арчера не є отруйним грибом. Проте дозрілий гриб має іншу особливість: він виділяє сильний і неприємний трупний запах. Цей запах виконує важливу функцію в природі, оскільки приваблює комах, які допомагають поширювати спори для розмноження.

Також, попри те, що він виключений з Червоної книги, він не є їстівним. Тож збирати його не варто.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік похвалився грибом-велетнем, який можна легко сприйняти за отруйний.