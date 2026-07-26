Леса Украины заполоняет "дьявольский пришелец": что будет, если его сорвать

В Европу этот вид попал случайно

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В Украине заметили необычного "пришельца" с другого континента. А именно — гриб под названием Цветовестник Арчера, который не имеет привычной шляпки или ножки, вместо этого выпускает из земли алые щупальца, покрытые темной слизью.

Об этом пишут в Facebook. Стоит добавить, что из-за своего внешнего вида, этот гриб также называется "Пальцы дьявола".

Этот экзотический вид прошел невероятный путь, ведь его родина – Австралия и Тасмания. В Европу его случайно завезли во время Первой мировой войны вместе с линиями поставки шерсти или военных грузов. Здесь грибница прижилась, адаптировалась к нашему климату и начала медленно, но уверенно осваивать новые территории, удивляя случайных прохожих.

Цветовестник Арчера

"Наиболее интересно устроена его стратегия выживания. Яркий коралловый цвет и специфический резкий запах, напоминающий испорченное мясо, созданы не для того, чтобы пугать людей. Это приманка для мух и жуков. Насекомые слетаются на этот аромат, ползают по спороносной темной массе, а затем разносят микроскопические споры на своих кавычках по всему лесу, помогая чужеземному гостю захватывать новые гектары дикой земли", — говорится в сообщении.

Что еще известно об этом грибе?

Цветовестник Арчера (Clathrus archeri) — гриб семейства радужные (Phallaceae). Аборигенный вид в материковой Австралии и Тасмании, а в Европе и Северной Америке он интродуцирован. В языках стран, где растет этот гриб, его название ассоциируется с осьминогом (англ. Octopus Stinkhorn), каракатицей (нем. Tintenfischpilz, нид. inktviszwam) или же с цветком (чеш. kvetnatec, пол. kwiatowiec).

Цветовестник Арчера имеет необычный цикл развития. Сначала гриб имеет грушевидную или яйцевидную форму диаметром 3-5 см и покрыт белой оболочкой (перидием). Во время созревания эта наружная оболочка разрывается, и гриб будто "взрывается" наружу. Образуется 4-6 длинных лопастей розового оттенка с сетчатыми ямками. Сначала эти лопасти соединены кончиками, а затем полностью разрываются, придавая грибу сходство со щупальцами осьминога. Диаметр созревшего гриба может достигать 10-15 см.

Гриб встречается в западной части Украины. Был занесен в третье издание Красной книги Украины. С 2021 года исключен из нее.

Цветовестник Арчера. Фото Википедия

Что будет, если его собрать?

Несмотря на свой странный и жуткий вид, цветовестник Арчера не является ядовитым грибом. Однако созревший гриб имеет другую особенность: он выделяет сильный и неприятный трупный запах. Этот запах выполняет важную функцию в природе, поскольку привлекает насекомых, помогающих распространять споры для размножения.

Также, несмотря на то, что он исключен из Красной книги, он не съедобен. Так что собирать его не стоит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина похвастался грибом-великаном, который можно легко принять за ядовитый.