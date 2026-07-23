Більше схоже на щітку. Грибник здивував знахідкою у закарпатському лісі (фото)

Досвідчені грибники одразу визнали "трофей"

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Грибний сезон в Україні набирає обертів. Чоловік похвалився у мережі дивовижною знахідкою, зробленою на Закарпатті.

Користувач Facebook Іван Петканич опублікував фото "здобичі" у спеціалізованій групі. Він поставив досвідченим грибникам питання, чи їстівний цей гриб.

Чудощітка, невідомо, чи їстівна. Іван Петканич

Іван Петканич знайшов незвичайний гриб/Фото: facebook.com/ivan.petkanych.3

У мережі підказали Івану, що він знайшов "Оленячі ріжки" — це народна назва грибів з незвичайною коралоподібною формою, схожою на гіллясті роги.

"Це баранячі роги, смачний і їстівний гриб. Але вони бувають різних кольорів, це відрізняє їх від їстівних та не їстівних".

"З дитинства їх їм".

"Олені ріжки. Смакота неймовірна".

"Дідова борода".

"На Закарпатті говорять корчовані".

"Гриб їстівний. Оленячі роги або гусячі лапки".

Рамарію жовту, офіційну назву цього виду, можна знайти біля повалених дерев та на пнях. Цей гриб росте на лісовій підстилці у хвойних, змішаних та листяних лісах. Примітно, що його можна знайти навіть узимку, якщо сприятиме погода.

Зазначимо, "оленячі ріжки" — їстівний гриб, щоправда, вживають лише молоді екземпляри. Старі гриби сильно гірчать і можуть спричинити розлад шлунка. Крім того, при зборі важливо переконатися, що це не отруйний чи гіркий двійник – ці гриби зазвичай рожевого, червоного, фіолетового та білого кольору.

"Оленячі ріжки" перед приготуванням (жаркою або варінням) обов’язково потрібно ретельно промити, після чого відварювати близько 15-20 хвилин, зливаючи відвар.

Раніше чоловік показав велику кількість грибів, які йому вдалося зібрати в українському лісі. Йдеться про Бучанський район Київської області.