Молотки для відбивання м’яса йдуть у минуле? Ось чим їх замінюють

Цей куланірний інструмент має аналог

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Відбивна раз у раз виходить рваною, ніби її не відбивали, а рвали руками, а на сковороді вона й зовсім розвалюється на волокна. Це можна списати на якість м'яса, хоча справа майже завжди в тому, якою стороною кухонного молотка користуються під час приготування.

Про цю особливість розповіло видання The Takeout.

Чому відбивна виходить нерівною

Кухонний молоток може бути круглим, овальним або квадратним. Але його форма ні до чого. Головне — це робочі поверхні. У більшості молотків дві різні сторони: одна з рельєфним, сітчастим малюнком, друга — гладка або з ледь помітними смужками. І у кожної з них своє призначення.

Проблема виникає тоді, коли ніжне куряче філе відбивають саме рифленою стороною. Вона призначена для жорстких шматків, а волокна делікатних продуктів рвуться нерівномірно, шматок втрачає форму і може розвалитися вже під час смаження.

Як вибрати потрібну сторону молотка

Рифлена, "агресивна" сторона підходить тільки для по-справжньому жорсткого м'яса — наприклад, для яловичини, яку потрібно грунтовно розм'якшити. А ось для свинини і, тим більше, для курки варто брати гладку або злегка ребристу сторону.

Тендерайзер для м’яса. Фото з відкритих джерел

Чим замінити молоток

Якщо відбивати м'ясо не потрібно, а треба просто зробити жорсткий шматок м'якшим, можна використовувати тендерайзер. Головна його відмінність від молотка в тому, що його поверхня складається з голок. Цей прилад часто використовують у супермаркетах і м'ясних магазинах для підготовки стейків на продаж.