Огірки тижнями залишатимуться свіжими: що зробити перед тим, як покласти їх у холодильник

У розпал літа свіжі огірки стають одним із найпопулярніших продуктів на кухні.

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Їх додають до салатів, бутербродів і холодних закусок, їдять просто так, щойно діставши з холодильника. Але варто неправильно зберігати ці овочі — і вже за кілька днів замість хрусткого та соковитого огірка можна отримати м'який, в'ялий або навіть слизький продукт.

Багато хто просто кладе огірки в холодильник і забуває про них до моменту, коли вони знадобляться. Проте цього може бути недостатньо. Огірки досить чутливі до температури та вологи, тому неправильні умови зберігання здатні помітно скоротити термін їхньої свіжості.

Є кілька простих правил, які допоможуть довше зберегти овочі пружними та хрусткими. Головне — не допустити надмірної вологи та забезпечити правильну циркуляцію повітря. Про це йдеться на порталі "marthastewart".

Як правильно зберігати огірки в холодильнику

Якщо ви хочете, щоб огірки довше залишалися свіжими, холодильник зазвичай буде найкращим місцем для їх зберігання. Однак і тут важливо вибрати правильне місце.

Огірки не дуже добре переносять сильний холод і різкі перепади температури. Тому їх радять тримати на верхній полиці холодильника або в іншій його частині, де температура не надто низька.

Перед зберіганням огірки можна загорнути в паперовий або чистий кухонний рушник. Він вбиратиме зайву вологу, яка накопичується на поверхні овочів. Саме надлишок води часто стає причиною появи слизу, м'яких плям і передчасного псування.

Після цього огірки можна покласти в пакет із застібкою або відповідний контейнер. Водночас не варто заповнювати упаковку занадто щільно. Якщо овочам зовсім не залишити простору, всередині може накопичуватися конденсат, який лише прискорить псування.

Ще один варіант — покласти на дно контейнера абсорбуючу серветку для продуктів або звичайний паперовий рушник. Вони допоможуть контролювати рівень вологи та довше зберігати огірки сухими ззовні.

Чи можна зберігати огірки без холодильника

Якщо ви плануєте з'їсти огірки найближчим часом, їх можна залишити при кімнатній температурі. Для цього краще вибрати прохолодне та сухе місце, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

Однак такий спосіб підходить лише для короткочасного зберігання. За теплої погоди огірки швидше втрачатимуть вологу та пружність, а надмірна вологість навколо них може прискорити процес псування.

Тому якщо на кухні спекотно, краще все ж покласти овочі в холодильник і подбати про правильну упаковку.

Як зберегти нарізані огірки

Якщо для салату або бутерброда вам знадобилася лише частина огірка, не залишайте решту просто на тарілці. Нарізаний овоч швидше втрачає свіжість, тому його потрібно помістити в герметичний контейнер або пакет, що щільно закривається.

У контейнер можна покласти невеликий шматочок паперового рушника. Він допоможе увібрати зайву рідину, яка виділяється з нарізаного овоча.

Втім, навіть за правильного зберігання нарізані огірки краще з'їсти якомога швидше — бажано протягом одного-двох днів. Чим довше вони лежать, тим більше втрачають хрусткість і соковитість.

Чому огірки стають м'якими

На перший погляд може здатися, що огіркам, які майже на 95% складаються з води, потрібно якомога більше вологи. Але під час зберігання все навпаки: надлишок води на поверхні овоча може стати причиною його швидкого псування.

Якщо всередині упаковки утворюється конденсат, огірки починають поступово розм'якшуватися. На них можуть з'являтися слизькі ділянки та темні плями, а згодом овоч стає непридатним до вживання.

Саме тому головне правило зберігання огірків можна сформулювати дуже просто: вони мають залишатися достатньо зволоженими, але не бути мокрими.

Перед тим як покласти огірки на зберігання, їх не обов'язково мити. Якщо ж ви вже помили овочі, обов'язково ретельно висушіть їх рушником. Чим менше зайвої води залишиться на поверхні, тим довше огірки зможуть зберігати свій приємний вигляд і текстуру.

Отже, щоб огірки довше залишалися свіжими та хрусткими, не варто просто кидати їх у холодильник без упаковки. Краще загорнути овочі в паперовий рушник, покласти в пакет або контейнер і стежити, щоб усередині не накопичувалася зайва волога.

А якщо огірки вже нарізані, не відкладайте їх надовго — навіть правильне зберігання не замінить свіжість щойно нарізаного овоча.