Ручками вгору чи вниз? Багато хто закладає ложки та ножі в посудомийку неправильно

Деякий посуд краще мити лише вручну

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Завантаження посуду в посудомийну машину здається простим завданням, але багато хто робить це зовсім по-різному. Як виявляється, розташування приборів та начиння може впливати на ефективність миття і безпеку під час розвантаження техніки.

Про це пише Kobieta Gazeta. За словами експертів, кілька простих правил можуть зробити посуд чистішим, а деякі аксесуари прослужать набагато довше.

Ножі вимагають іншого розташування, ніж виделки та ложки. Це може покращити результати миття. Найкраще класти ножі в кошик лезами вниз, а вилки та ложки – ручками вниз. Таке розташування полегшує ретельне очищення столових приладів та знижує ризик порізів при розвантаженні посудомийної машини.

Важливо: гострі, високоякісні ножі слід мити вручну, оскільки високі температури та миючі засоби можуть призвести до більш швидкого затуплення лез.

Вилки та ложки

Дерев’яний та бамбуковий посуд не слід мити в посудомийній машині, оскільки він може тріснути, деформуватися і вбрати вологу. Те ж саме відноситься до кришталевих келихів, тендітного скляного посуду з прикрасами та позолоченого посуду, який може потьмяніти або втратити свої декоративні елементи. Також слід виявляти обережність зі сковородами та каструлями з покриттями, які не можна мити в посудомийній машині. Слід уникати предметів із міді, чавуну та деяких видів кераміки, оскільки вони можуть змінити колір, зазнати корозії або іншим чином пошкодитися. Термоси краще мити вручну, щоб уникнути пошкодження ізоляції, яка відповідає за підтримку температури.

Використовуйте у посудомийній машині миючі засоби, призначені тільки для цього типу техніки.

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