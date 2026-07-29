Жовтизна зникне просто на очах: чим відбілити пластикові вікна без дорогих засобів

Білі пластикові вікна з часом можуть втратити свій первісний вигляд.

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Навіть якщо регулярно прибирати в оселі, на рамах поступово накопичуються пил, жир і кіптява, а під впливом сонячних променів поверхня може набути неприємного жовтуватого відтінку. Особливо помітними такі зміни стають на підвіконнях і ділянках, до яких найчастіше торкаються руками. Втім, перш ніж витрачатися на дорогі спеціальні засоби, можна спробувати простий домашній спосіб. Повернути пластику охайний вигляд допоможе звичайна харчова сода, яка коштує недорого й напевно знайдеться практично на кожній кухні. Про це йдеться на порталі "housetherapie".

Для приготування очищувального розчину потрібно розчинити приблизно п'ять столових ложок соди у двох літрах теплої води. Отриману суміш добре перемішують, після чого змочують у ній м'яку губку або серветку з мікрофібри. Ганчірку варто добре відтиснути, щоб на поверхні не залишалося надто багато води, а потім ретельно протерти пластикові рами, стулки та підвіконня.

Найбільше уваги потрібно приділити місцям, де забруднення накопичуються найчастіше. Це можуть бути кути рам, ділянки біля ручок і нижня частина вікна. Якщо жовтизна з першого разу не зникла повністю, процедуру можна повторити, але не варто сильно терти пластик.

Після очищення поверхню потрібно протерти чистою вологою тканиною, щоб змити залишки содового розчину, а потім витерти насухо. Такий фінальний етап допоможе уникнути появи розводів і повернути рамам більш охайний вигляд.

Водночас із пластиковими поверхнями варто поводитися обережно. Для їх очищення не рекомендують використовувати металеві щітки, жорсткі абразивні губки та порошки, які можуть залишити дрібні подряпини. Також небажано експериментувати з концентрованими розчинниками, хлоровмісними речовинами та агресивними кислотами. Вони здатні пошкодити верхній шар пластику, через що поверхня може стати матовою або нерівномірно змінити колір.

Щоб пластикові вікна якомога довше залишалися білими, не варто чекати, поки на них накопичиться товстий шар бруду. Регулярного очищення приблизно раз на місяць зазвичай достатньо, щоб вчасно прибирати пил і жирний наліт. А якщо в оселі курять або вікна виходять на жваву дорогу, мити рами доведеться частіше.

Тож якщо білі пластикові вікна з часом почали жовтіти, не поспішайте купувати дорогу побутову хімію. У багатьох випадках почати очищення можна з простого та доступного засобу — звичайної харчової соди. Головне — діяти акуратно, використовувати м'які тканини та не пошкоджувати поверхню агресивним чищенням.