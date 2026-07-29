Желтизна исчезнет прямо на глазах: чем отбелить пластиковые окна без дорогих средств

Белые пластиковые окна с течением времени могут потерять свой первоначальный вид.

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Даже если регулярно убирать в доме, на рамах постепенно накапливаются пыль, жир и копоть, а под воздействием солнечных лучей поверхность может приобрести неприятный желтоватый оттенок. Особенно заметными такие изменения становятся на подоконниках и участках, которые чаще всего касаются руками. Впрочем, прежде чем тратиться на дорогостоящие специальные средства, можно попробовать простой домашний способ. Вернуть пластику аккуратный вид поможет обычная пищевая сода, которая стоит недорого и наверняка найдется практически на каждой кухне. Об этом говорится на портале "housetherapie".

Для приготовления очищающего раствора нужно растворить около пяти столовых ложек соды в двух литрах теплой воды. Получившуюся смесь хорошо перемешивают, после чего смачивают в ней мягкую губку или салфетку из микрофибры. Тряпку следует хорошо отжать, чтобы на поверхности не оставалось слишком много воды, а затем тщательно протереть пластиковые рамы, створки и подоконники.

Больше внимания нужно уделить местам, где загрязнения накапливаются чаще всего. Это могут быть углы рам, участки у ручек и нижняя часть окна. Если желтизна с первого раза не исчезла полностью, процедуру можно повторить, но не следует сильно тереть пластик.

После очищения поверхность нужно протереть чистой влажной тканью, чтобы смыть остатки содового раствора, а затем вытереть досуха. Такой финальный этап поможет избежать появления разводов и вернуть рамам более аккуратный вид.

В то же время с пластиковыми поверхностями следует вести себя осторожно. Для их очистки не рекомендуется использовать металлические щетки, жесткие абразивные губки и порошки, которые могут оставить мелкие царапины. Также нежелательно экспериментировать с концентрированными растворителями, хлорсодержащими веществами и агрессивными кислотами. Они способны повредить верхний слой пластика, поэтому поверхность может стать матовой или неравномерно изменить цвет.

Чтобы пластиковые окна подольше оставались белыми, не стоит ждать, пока на них накопится толстый слой грязи. Регулярного очищения примерно раз в месяц обычно достаточно, чтобы вовремя убирать пыль и жирный налет. А если в доме курят или окна выходят на оживленную дорогу, мыть рамы придется чаще.

Если белые пластиковые окна со временем начали желтеть, не спешите покупать дорогую бытовую химию. Во многих случаях начать очистку можно с простого и доступного средства – обычной пищевой соды. Главное – действовать аккуратно, использовать мягкие ткани и не повреждать поверхность агрессивной чисткой.