Будь-яка посилка може згоріти: що тепер потрібно знати кожному клієнту "Нової пошти"

Компанія розглядає кожне звернення індивідуально

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На тлі російських ударів по "Новій пошті" в Україні, клієнти ризикують втратити свої посилки. У зв’язку з цим кожному необхідно знати, що потрібно для подальшої компенсації.

Про це в "Новій пошті" розповіли журналісту "Телеграф", посилку якого було знищено через атаку Росії. В ексклюзивному коментарі компанія пояснила, які документи чи підтвердження можуть бути потрібними клієнту в даному випадку.

Зазначається, що у разі потреби "Нова пошта" може запросити документи, що підтверджують вартість відправлення. Або можуть знадобитися інші документи, необхідні розгляду конкретного випадку.

Наприклад, якщо пошкоджена посилка була отримана через поштомат, у більшості випадків для розгляду звернення достатньо фото- або відеофіксації пошкоджень.

"Якщо пошкодження виявлено під час отримання відправки у відділенні, працівники допоможуть одразу оформити відповідне звернення", — сказали "Телеграфу" у компанії.

Що потрібне для компенсації. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому "Нова пошта" не компенсує вартість знищеної посилки.