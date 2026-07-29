Будь-яка посилка може згоріти: що тепер потрібно знати кожному клієнту "Нової пошти"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Компанія розглядає кожне звернення індивідуально
На тлі російських ударів по "Новій пошті" в Україні, клієнти ризикують втратити свої посилки. У зв’язку з цим кожному необхідно знати, що потрібно для подальшої компенсації.
Про це в "Новій пошті" розповіли журналісту "Телеграф", посилку якого було знищено через атаку Росії. В ексклюзивному коментарі компанія пояснила, які документи чи підтвердження можуть бути потрібними клієнту в даному випадку.
Зазначається, що у разі потреби "Нова пошта" може запросити документи, що підтверджують вартість відправлення. Або можуть знадобитися інші документи, необхідні розгляду конкретного випадку.
Наприклад, якщо пошкоджена посилка була отримана через поштомат, у більшості випадків для розгляду звернення достатньо фото- або відеофіксації пошкоджень.
"Якщо пошкодження виявлено під час отримання відправки у відділенні, працівники допоможуть одразу оформити відповідне звернення", — сказали "Телеграфу" у компанії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому "Нова пошта" не компенсує вартість знищеної посилки.