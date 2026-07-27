Магнітні бурі 28-29 липня. Чи штормитиме в Україні в останні дні місяця

Прогноз сонячної активності 28-29 липня

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Магнітні бурі – астрономічне явище, що впливає на атмосферний тиск. Через сонячну активність деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття та стрес. Проте в останні дні липня — 28 та 29 числа — можна трохи розслабитись, оскільки сонячна активність буде помірною.

Про це свідчать дані на спеціалізованому сайті meteoagent, який відстежує активність Сонця. Варто зазначити, що геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс. Якщо його показник від 0 до 5 – це помірна або низька геомагнітна активність, якщо вище 5 – сильна магнітна буря.

Прогноз магнітних бур на 28-29 липня

Прогноз магнітних бур на 28-29 липня

У вівторок, 28 липня, очікується сонячна активність "зеленого рівня". К-індекс 3,7 — це відповідає слабким магнітним бурям.

У середу, 29 липня, також очікується "зелений рівень" магнітної бурі. К-індекс досягне показника 2,7.

Зазначимо, що під час сильних магнітних бур метеозалежним людям доводиться несолодко. У цей період може погіршуватися самопочуття і нагадують про себе хронічні недуги. У такі дні краще не перевантажувати себе, не піддаватися стресам і в цілому ставитися до свого самопочуття особливо уважно та дбайливо.

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