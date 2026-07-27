Магнитные бури 28-29 июля. Будет ли штормить в Украине в последние дни месяца

Прогноз солнечной активности 28-29 июля

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Магнитные бури — астрономическое явление, которое влияет на атмосферное давление. Из-за солнечной активности некоторые люди могут ощущать ухудшение самочувствия и стресс. Однако в последние дни июля — 28 и 29 числа — можно немного расслабиться, так как солнечная активность будет умеренной.

Об этом свидетельствуют данные на специализированном сайте meteoagent, который отслеживает активность Солнца. Стоит отметить, что геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. Для ее обозначения используется планетарный К-индекс. Если его показатель от 0 до 5 — это умеренная или низкая геомагнитная активность, если выше 5 — сильная магнитная буря.

Прогноз магнитных бурь на 28-29 июля

Прогноз магнитных бурь на 28-29 июля

Во вторник, 28 июля, ожидается солнечная активность "зеленого уровня". К-индекс 3,7 — это соответствует слабым магнитным бурям.

В среду, 29 июля, также ожидается "зеленый уровень" магнитной бури. К-индекс достигнет показателя в 2,7.

Отметим, что во время сильных магнитных бурь метеозависимым людям приходится несладко. В этот период может ухудшаться самочувствие и напоминать о себе хронические недуги. В такие дни лучше не перегружать себя, не подвергаться стрессам и в целом относиться к своему самочувствию особенно внимательно и бережно.

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