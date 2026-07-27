Розпад Росії не за горами? Що насправді може призвести до краху системи

Свою роль можуть зіграти і "чорні лебеді"

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На тлі заяви конструктора та співвласника української компанії Fire Point Дениса Штілермана про можливий розпад Росії "Телеграф" запитав ChatGPT і Gemini, чи можна сьогодні спрогнозувати терміни такого сценарію. Обидві нейромережі оцінили ймовірність подібних подій і перерахували фактори, які можуть призвести до них.

"Коротка відповідь: ніхто не знає. Будь-хто, хто називає конкретну дату або рік, займається швидше припущеннями, ніж прогнозуванням", — відповів Chat GPT.

Більшість серйозних дослідників не вважають такий сценарій неминучим чи близьким. Для нього зазвичай потрібен збіг відразу кількох важких криз — військової, економічної та політичної. Поки що ознак такого поєднання недостатньо.

"Історія показує, що великі держави рідко розпадаються "за розкладом". Наприклад, розпад СРСР у 1991 році більшість експертів не передбачила навіть за кілька років до події", – зазначив цифровий розум.

Тому найбільш коректний висновок зараз такий: Росія зазнає серйозних структурних проблем — економічних, демографічних та політичних, — але на підставі наявних даних не можна впевнено стверджувати, що вона розпадеться, і тим більше назвати терміни. Багато аналітиків, навпаки, попереджають, що не варто будувати розрахунки на припущенні про швидкий колапс, оскільки система поки що зберігає значну стійкість.

Gemini також погодилася, що точну відповідь чи конкретну дату не може назвати жоден політолог, історик чи аналітик, оскільки сценарії майбутнього залежать від величезної кількості непередбачуваних факторів.

"Чорні лебеді". Фото: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

"Оскільки історія та геополітика залежать від безлічі нелінійних подій (так званих "чорних лебедів"), будь-які тимчасові прогнози залишаються лише гіпотетичними сценаріями, а не точним знанням", — уточнила вона.

За даними моделі, частина політологів та соціологів вважає, що за певних умов регіони можуть почати дистанціюватися від Москви. Однак Gemini, на відміну від Chat GPT, не вказала, що вони повинні збігтися.

Такими умовами є:

важка економічна криза

ослаблення центральної влади

військові поразки

змінність еліти без зрозумілого наступника.

"Це може призвести до сильної децентралізації, переходу до справжнього федералізму або дезінтеграції за аналогією з розпадом СРСР. У різних аналітичних прогнозах часові рамки гіпотетичного дезінтеграційного процесу варіюються від середньострокової перспективи (10-20 років) до 50 років", — написав цифровий розум.

Тим часом Gemini не виключає, що в Росії збережеться нинішня система або зміниться режим, але це ніяк не позначиться на її територіальній цілісності.

Раніше ШІ розповів, які російські міста опиняться у зоні дії далекобійних українських БПЛА, про які говорив президент Зеленський. За словами нейромереж, у РФ не буде безпечного куточка.