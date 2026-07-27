Наші бабусі такого не знали: як ідеально почистити кукурудзу без зусиль (відео)

Завдяки цьому методу чищення кукурудзи стає легшим в рази

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Кукурудза є улюбленими ласощами, напевно, всіх людей у світі, але чистити її не всім подобається. Проте є один простий та дієвий лайфхак, яким користуються американські господині.

Для цього потрібен лише гострий ніж та небагато часу. Про це розповіла користувачка соцмережі Instagram.

Дівчина пояснила, що випадково наштовхнулась на цей метод в ТікТок. Вона взяла ніж і відрізала основу качана кукурудзи, після чого лушпиння зналося з нього як рукавичка з руки.

"Один з найкращих лайфхаків на літо", — йдеться у дописі.

З відео видно, що після такого методу чищення залишається багато лушпиння з качанів кукурудзи. Проте його не варто відразу викидати.

Як використати лушпиння з кукурудзи?

Як повідомляв "Телеграф", поки кукурудза росте, лушпиння служить захисним покриттям для зерен. А після дозрівання воно стане корисним елементом, для збалансування мікроелементної бази в компості. До вуглецю, що міститься в сухому листі та подрібненій деревині, воно додає азот. До речі, у компост можна додавати не лише лушпиння, а й качани які містять також необхідні мікроелементи.

Кукурузні качани

Лушпиння від качанів бажано подрібнити перед додаванням до компостної купи. Тоді воно швидше розкладеться. Також є багато різних частин кукурудзяної рослини, які ви можете використовувати у своєму компості. Якщо ви вирощуєте власну кукурудзу, ви також можете подрібнити та додати стебла.

Кукурудза на грядці

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно приготувати кукурудзу без каструлі та води.