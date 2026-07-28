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Один інгредієнт — і суп знову смачний: як виправити занадто кислу страву

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Кислий суп більше не проблема
Кислий суп більше не проблема. Фото Колаж "Телеграфу"

Всього дрібка одного продукту нейтралізує кислоту

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Іноді навіть перевірений роками рецепт супу несподівано підводить, і страва на смак виходить занадто різкою та кислою. Перше, що спадає на думку більшості господинь, — додати цукор. Але це далеко не завжди рятує ситуацію, а іноді лише робить смак ще дивнішим. Насправді є набагато простіший і надійніший спосіб виправити кислий суп.

Експерти кулінарного порталу Pysznosci радять звернути увагу на харчову соду, яка є майже в кожному домі.

Найчастіше надлишкова кислинка з'являється у стравах, де використовуються мариновані овочі. Особливо якщо переборщити з розсолом або взяти занадто кислі інгредієнти.

Харчова сода має властивість частково нейтралізувати надлишок кислоти у страві. Щоб пом'якшити смак, потрібно додати буквально дрібку соди, ретельно розмішати суп і дати йому трохи покипіти. Тільки після цього страву потрібно спробувати ще раз і за необхідності додати ще трохи соди.

Що додати до кислої страви
Сода нейтралізує кислоту. Фото: zelendvir.com.ua

При використанні соди важливо не переборщити з її кількістю. Надлишок продукту залишить неприємний присмак і зіпсує страву вже по-іншому.

Якщо після соди суп усе ще здається занадто кислим на смак, пом'якшити його допоможе додавання невеликої кількості вершків або бульйону.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виправити пересолене блюдо.

Теги:
#Кулінарія #Сода #Лайфхак