Із собакою в "АТБ": чи пустять до супермаркету і чим загрожує порушення правил

Місцеві закони впливають на політику закладів

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Покупки у супермаркетах "АТБ" можна здійснювати разом зі своїми домашніми улюбленцями. Проте є кілька важливих нюансів.

Головне правило — у жодному разі не можна залишати тварину на прив’язі біля входу в магазин. Про це повідомляє офіційний сайт "АТБ".

Головні заборони та обмеження

Заборона на прив’язь без нагляду. Це створює небезпеку як для улюбленця (він може злякатися, зірватися з повідця або стати жертвою зловмисників), так і для перехожих.

Це створює небезпеку як для улюбленця (він може злякатися, зірватися з повідця або стати жертвою зловмисників), так і для перехожих. Рішення місцевої влади. У деяких містах та громадах на місцевому рівні заборонено вхід до магазинів із тваринами. Є виняток для собак-поводирів.

У деяких містах та громадах на місцевому рівні заборонено вхід до магазинів із тваринами. Є виняток для собак-поводирів. Бездоглядні тварини. Вхід з бездомними тваринами до супермаркетів "АТБ" заборонено, проте в умовах сильних морозів (температура повітря нижче -5°C) дозволяється надати тимчасовий притулок бездомним собакам або кішкам у вхідній зоні (тамбурі) магазину. При цьому адміністрація магазину має право викликати представників центрів реабілітації тварин чи благодійних організацій для надання собакам та котам притулку.

Правила входу до "АТБ" з тваринами

Якщо місцева влада не вводила заборон, відвідати магазин з улюбленцем можна, але лише за умови суворого виконання низки вимог:

Вік супровідника. Супроводжувати тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

Супроводжувати тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Контроль та виховання. Улюбленець повинен бути домашнім, доглянутим і перебувати під постійним і повним контролем господаря. Власник зобов’язаний гарантувати, що тварина не завдасть шкоди людям, іншим тваринам чи майну магазину.

Тварина має бути:

або на повідцю, або на руках у власника (для собак незалежно від їхньої породи),

на повідцю та обов’язково в наморднику (небезпечні породи собак, включені до спеціального переліку, затвердженого постановою КМУ № 1164 від 10 листопада 2021 року)

у переносці, контейнері або сумці (для дрібних тварин)

Санітарія та гігієна:

Категорично заборонено допускати контакт тварини з товарами (особливо харчовими продуктами), торговими полицями, обладнанням та візками.

Ставити чи садити улюбленців у візки для покупок заборонено.

Не допускаються прояви агресії, гучний гавкіт, стрибки на персонал чи інших покупців.

Тварина аж ніяк не повинна забруднювати приміщення магазину.

У разі, якщо тварина створює небезпеку, дискомфорт чи порушує гігієнічні вимоги, адміністрація має право вимагати від власника негайно покинути приміщення разом із твариною.

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