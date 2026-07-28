Підлога скрипить при кожному кроці: простий дитячий засіб вирішує проблему за хвилини

Простий спосіб, про який мало хто знає

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Ламінат — одне з найпопулярніших підлогових покриттів. Але він має особливість, знайому майже кожному власникові. З часом під час ходьби підлога починає видавати неприємне рипіння.

Розбираємося, чому ламінат рипить і як це виправити.

Перш за все це відбувається через технологію укладання покриття. Під час збирання панелі ламінату з'єднуються між собою замками, але не приклеюються до основи по всій площі. Саме тому покриття може злегка зміщуватися, після чого з'являється неприємний звук.

Причиною скрипу може бути і нерівність чорнової підлоги, пише ludwigshafen24.de. Навіть невеликі западини або горбки змушують панелі злегка прогинатися під вагою людини, і цей рух створює характерне рипіння. При незначних перепадах висоти може допомогти додаткова звукоізоляційна підкладка. Якщо нерівності серйозніші, єдиним надійним виходом стає демонтаж покриття та вирівнювання основи.

Якщо при укладанні ламінату не залишили достатньо зазору, підлога з часом упирається в стіну, дверну коробку або інші нерухомі елементи і починає рипіти при навантаженні. Часто проблему можна вирішити, зазирнувши під плінтус: якщо покриття там затиснуте, допомагає невелике підрізання по краю панелі.

Висока вологість може спровокувати скрип ламінату. Фото: cleanipedia.com

Скрип може виникнути і через вологість. При її коливаннях панелі ламінату то трохи набухають, то стискаються, через що між ними виникають мікродеформації. Оптимальним для такого покриття вважається рівень вологості 40-60%. Варто враховувати, що часте вологе прибирання також підвищує вологість повітря в кімнаті.

Як позбутися скрипу підлоги

Повністю прибрати рипіння ламінату можна тільки у разі усунення причини його появи. Але якщо такої можливості немає, як тимчасовий засіб допоможе дитяча присипка. Засобом потрібно посипати шви між панелями ламінату. Присипка знизить тертя і на якийсь час приглушить рипіння.