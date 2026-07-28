Старі обробні дошки йдуть у минуле? Чим їх замінюють

Нові тренди мають свої плюси та мінуси

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Ще недавно вибір обробної дошки був дуже простим: дерев’яна або пластикова. Проте останнім часом на українському ринку з’явилися моделі з нержавіючої сталі, а за кордоном набирають популярності навіть титанові варіанти.

"Телеграф" розбирався, чи справді звичні матеріали починають здавати позиції та чим їх намагаються замінити.

Дерев’яна дошка: перевірена класика

Дерево десятиліттями вважалося найкращим матеріалом для обробних дощок. Воно не ковзає, приємно в роботі та відносно дбайливо ставиться до ріжучої кромки ножів.

Однак такі дошки мають і недоліки:

вбирають вологу та запахи;

вимагають регулярного догляду та періодичної обробки олією;

глибокі порізи згодом стають місцем накопичення забруднень;

багато моделей не можна мити в посудомийній машині, інакше дерево може деформуватися або розтріскатися.

При правильному догляді дерев’яна дошка може прослужити багато років, але назвати її повністю безпроблемною вже не можна.

Пластикові дошки: практично, але не ідеально

Пластикові моделі довго вважалися сучасною альтернативою дереву. Вони дешевші, легші, не бояться води та зазвичай підходять для миття в посудомийній машині.

Але поступово постали й питання:

поверхня швидко покривається подряпинами;

у глибоких борознах складніше підтримувати ідеальну чистоту;

все більше обговорюється проблема мікропластику, який може утворюватися при сильному зносі поверхні.

Саме тому багато покупців почали шукати більш довговічні матеріали.

Нержавіюча сталь: новий претендент

Приблизно з кінця 2025 року на українських маркетплейсах почав швидко зростати асортимент обробних дощок із нержавіючої сталі. Якщо раніше це був рідкісний товар, то сьогодні подібні моделі вже продаються за доступними цінами.

Виробники називають одразу кілька переваг:

не вбирають запахи;

не вбирають вологу;

не іржавіють під час використання якісної харчової сталі;

легко миються та дезінфікуються;

практично не зношуються навіть за роки.

Однак ідеальними такі дошки теж не можна назвати.

До їх недоліків відносять:

більш гучний звук при нарізанні;

незвичну для багатьох користувачів поверхню;

можливе ковзання деяких продуктів;

суперечки у тому, чи можуть вони швидше затупляти ножі у порівнянні з деревом.

Останній пункт залишається предметом дискусій: одні фахівці вважають вплив мінімальним, інші радять частіше правити ножі при постійному використанні металевої поверхні.

Титан: наступний етап чи надто дороге задоволення?

Поки в Україні масово продаються саме дошки з нержавіючої сталі, у США та інших країнах активно обговорюють вже титанові моделі. Вони набули додаткової популярності після публікацій у великих виданнях, присвячених кухонним новинкам.

Титан вважається легшим та хімічно інертним матеріалом. Виробники стверджують, що він відрізняється високою міцністю, не схильний до корозії та здатний служити необмежено довго.

"Багато покупців, включаючи автора цього відгуку, назвали обробну дошку Zaucet "найгігієнічнішою" з усіх, що у них колись були, і це неспроста. На відміну від дерева і пластику, титан абсолютно не вбирає вологу. Матеріал ніколи не брудниться від олій і спецій і не може всмоктувати бактерії із сирих або чутливих до температури продуктів. Просте ручне миття або миття в посудомийній машині ідеально очищають її — без плісняви, подрібненого мікропластику та ризику деформації", — пише дипломований кондитер і гастрономічний блогер зі США Діллон Еванс.

Але є й зворотний бік:

ціна значно вища, ніж у виробів із нержавіючої сталі;

навколо їх переваг досі точаться суперечки;

на українському ринку такі дошки поки що практично не представлені.

До речі, дошки, які рекламує Еванс, залежно від розміру на "Амазоні" коштують від 35 до 57 доларів за штуку.

Тому говорити про масовий перехід на титан поки що передчасно. Швидше, він показує напрямок, у якому може розвиватися ринок кухонних аксесуарів.

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