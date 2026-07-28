Головна помилка при варінні макаронів, якої припускаються майже всі: американський лайфхак

Дізнайтеся, як приготувати ідеальні макарони

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Багато хто досі наливає ложку олії у воду, коли варить макарони. Вважається, що так вони не злипнуться і не "втечуть" із каструлі. Однак кулінарні експерти кажуть, що цей популярний лайфхак не лише не працює, а й може зробити страву гіршою.

Про це пишуть фахівці американського кулінарного видання Serious Eats. Вони пояснили, чому від цієї звички давно варто відмовитися.

Чому олія не допомагає

Причина проста — олія не змішується з водою. Вона залишається тонкою плівкою на поверхні, тоді як макарони варяться значно нижче. Тобто під час приготування вони майже не контактують з олією.

Макарони. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Насправді макарони склеюються не через відсутність жиру, а через крохмаль, який починає активно виділятися у перші хвилини після закипання. Саме тому проблема вирішується значно простіше — достатньо кілька разів добре перемішати макарони на початку варіння.

Що радять кухарі замість цього

Експерти рекомендують не витрачати оливкову чи соняшникову олію даремно. Натомість краще:

перемішати макарони одразу після того, як вони опинилися в окропі;

ще раз перемішати їх через 1–2 хвилини;

варити у достатній кількості води;

після зливання не промивати макарони, а одразу перекласти їх у соус.

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