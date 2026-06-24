Готуйся до опалювального сезону влітку: чому перевірку лічильника опалення потрібно провести обов’язково до вересня

У вас буде більше часу і менше проблем

Здається, що до опалювального сезону ще ціла вічність, але для власників квартирних лічильників тепла "гаряча пора" починається просто зараз. Тим паче якщо термін повірки вашого приладу обліку спливає цього року, відкладати процедуру на осінь — це фінансова помилка.

"Телеграф" розповість про три головні причини, чому закрити це питання потрібно до вересня. Це збереже ваш бюджет.

Демонтаж та лабораторія — як це працює насправді

На відміну від водяних лічильників, які іноді можна перевірити без зняття, з теплолічильниками цей фокус майже ніколи не проходить. Повірка на дому — це величезна рідкість, яка коштує в рази дорожче. У 95% випадків прилад необхідно демонтувати, відвезти до спеціалізованої лабораторії, протестувати на стенді та повернути назад. Цей процес вимагає часу, якого восени просто не буде.

Осінній колапс — черги та космічні ціни

Традиційно в жовтні та листопаді, коли вмикають опалення і люди бачать перші платіжки, починається масовий ажіотаж.

Наслідки "осіннього синдрому": майстрів не дочекатися, сервісні центри завалені роботою, терміни виконання розтягуються на тижні, а ціни на термінові послуги злітають до космосу. Влітку ж процедуру можна пройти спокійно, без нервів і за цілком адекватні гроші.

Головний ризик — платіжки "космічних" масштабів

Якщо ви не встигнете вчасно повірити лічильник і передати документи до теплопостачальної компанії до початку сезону, ваш прилад офіційно визнають недійсним.

У такому разі нарахування будуть здійснюватися не за вашим фактичним споживанням, а за загальною площею будинку. На практиці це означає, що суми в платіжках зростуть у 2–3 рази порівняно з тим, що ви зазвичай платите за індивідуальним лічильником.

Раніше "Телеграф" писав, які штрафи загрожують українцям через лічильник гарячої води.