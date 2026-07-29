"Виходить, вся партія така": українка показала незвичайну знахідку у спагеті з "АТБ" (фото)

Незвичайний випадок обговорюють у мережі

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Покупка звичайних макаронів обернулася несподіванкою для українки, яка придбала дві пачки спагеті в магазині "АТБ". Діставши продукти вдома, вона помітила всередині дивні пласти в пакеті, які були в обох пачках.

Про незвичайну знахідку розповіла жінка під ніком inn_spired в мережі Тhreads, показавши, що саме потрапило їй разом зі спагеті. За її словами, такий "сюрприз" був у двох однакових упаковках. Вона припустила, що це тісто і додала "…виходить, вся партія така".

У коментарях користувачі припустили, що це не сторонній предмет, а звичайне тісто, яке могло утворитися під час виробництва. Деякі жартома поставилися до ситуації й назвали це "новою акцією".

"Акція — збери лазанью", — написав один із користувачів. Інший додав: "Пармезан у подарунок)))".

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевіряли дешевий кисломолочний сир із магазинів "АТБ" та "Сільпо" на відповідність заявленому складу. Ми дослідили зразки та з’ясували, чи справді недорогий продукт є якісним і чи не містить небажаних домішок.