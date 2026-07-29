"Получается, вся партия такая": украинка показала необычную находку в спагетти с "АТБ" (фото)
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Необычный случай обсуждается в сети
Покупка обычных макарон обернулась неожиданностью для украинки, которая приобрела две пачки спагетти в магазине "АТБ". Достав продукты дома, она заметила внутри странные пласты в пакете, которые были в обеих пачках.
О необычной находке рассказала женщина под ником inn_spired в сети Threads, показав, что именно попало ей вместе со спагетти. По ее словам, такой "сюрприз" был в двух одинаковых упаковках. Она предположила, что это тесто и добавила "… значит, вся партия такая".
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В комментариях пользователи предположили, что это не посторонний предмет, а просто тесто, которое могло образоваться во время производства. Некоторые в шутку отнеслись к ситуации и назвали это "новой акцией".
"Акция — собери лазанью", — написал один из пользователей. Другой добавил: "Пармезан в подарок)))".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверяли дешевый кисломолочный сыр из магазинов "АТБ" и "Сільпо" на соответствие заявленному составу. Мы исследовали образцы и выяснили, действительно ли недорогой продукт является качественным и не содержит ли нежелательных примесей.