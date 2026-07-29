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Не той товар та зайва вага в чеку в "АТБ": ця проста функція не дасть вас обдурити

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Електронний чек — зручно, але небезпечно
Електронний чек — зручно, але небезпечно. Фото Колаж "Телеграфу"

Як отримати друкований чек в "АТБ", якщо на касі тільки електронний

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Звичайна покупка в магазині може закінчитися неприємним сюрпризом. Через електронний чек помилку в товарі чи вазі можна помітити не одразу.

З такою проблемою стикнулась одна з покупчинь в магазині "АТБ". Користувачка соцмережі Threads під ніком tatka_zefirka розповіла, що вже другий день поспіль під час покупок на касі їй пробивають не той товар або додають вагу.

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За словами авторки допису, працівники пояснюють це тим, що стікер на товарі нібито не зчитується, через що в чеку з’являється інша позиція. Крім того, вона додала, що під час останньої покупки вага товару також виявилася більшою, ніж мала бути.

"Чек електронний, тому одразу не перевіриш", — зазначила дівчина, запитавши у підписників, чи нормальною є така ситуація та чи справді касири можуть не відрізнити один товар від іншого.

У коментарях користувачі почали ділитися порадами, як уникнути подібних проблем. Зокрема, вони пояснили, що в застосунку "АТБ" можна увімкнути автоматичний друк чека. Для цього потрібно зайти в розділ "Більше" — "Кабінет" — "Друк е-чеку" та активувати відповідну кнопку.

Як отримати друкований чек на касі "АТБ"
Пояснення користувачів щодо того, як отримати друкований чек на касі. Фото: Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто знати про товари "Своя Лінія" в "АТБ".

Теги:
#Обман #Чек #АТБ