Не той товар та зайва вага в чеку в "АТБ": ця проста функція не дасть вас обдурити

Як отримати друкований чек в "АТБ", якщо на касі тільки електронний

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Звичайна покупка в магазині може закінчитися неприємним сюрпризом. Через електронний чек помилку в товарі чи вазі можна помітити не одразу.

З такою проблемою стикнулась одна з покупчинь в магазині "АТБ". Користувачка соцмережі Threads під ніком tatka_zefirka розповіла, що вже другий день поспіль під час покупок на касі їй пробивають не той товар або додають вагу.

За словами авторки допису, працівники пояснюють це тим, що стікер на товарі нібито не зчитується, через що в чеку з’являється інша позиція. Крім того, вона додала, що під час останньої покупки вага товару також виявилася більшою, ніж мала бути.

"Чек електронний, тому одразу не перевіриш", — зазначила дівчина, запитавши у підписників, чи нормальною є така ситуація та чи справді касири можуть не відрізнити один товар від іншого.

У коментарях користувачі почали ділитися порадами, як уникнути подібних проблем. Зокрема, вони пояснили, що в застосунку "АТБ" можна увімкнути автоматичний друк чека. Для цього потрібно зайти в розділ "Більше" — "Кабінет" — "Друк е-чеку" та активувати відповідну кнопку.

Пояснення користувачів щодо того, як отримати друкований чек на касі. Фото: Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто знати про товари "Своя Лінія" в "АТБ".