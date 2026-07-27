Заново вчилася ходити: Пугачова розкрила страшний свій діагноз

Кілька місяців тому примадонна сильно травмувалася

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Алла Пугачова з'явилася на музичному фестивалі Лайми Вайкуле в латвійській Юрмалі. Співачка приїхала на захід разом із чоловіком Максимом Галкіним і пересувалася з тростиною. Втім вона розповіла, що такий "аксесуар" — наслідок серйозної травми, яку артистка перенесла кілька місяців тому.

Примадонна у коментарі журналістам зізналася, що зламала ногу після падіння, а також травмувала кульшовий суглоб. Через це вона протягом кількох місяців практично не могла самостійно пересуватися й була змушена дотримуватися постільного режиму.

Період відновлення став для співачки непростим не лише фізично, а й психологічно. Після травми вона переживала сильний стрес і навіть боялася, що більше не зможе нормально ходити. Медики попереджали, що реабілітація може затягнутися приблизно на пів року.

Попри складний стан, артистка не відмовилася від реабілітації. За її словами, вона буквально заново вчилася ходити: спочатку пересувалася лише з опорою, а згодом почала обходитися без неї. Зараз Пугачова використовує тростину переважно тоді, коли хоче почуватися впевненіше під час тривалих прогулянок або публічних виходів.

На фестивалі в Юрмалі співачка не приховувала тростину й спокійно з'являлася з нею перед фотографами. Це вже не перший випадок, коли її помічають із таким аксесуаром. Раніше шанувальники лише будували припущення про можливі проблеми зі здоров'ям, однак тепер з'явилося пояснення, чому артистці потрібна додаткова опора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про росіянина, з яким в Юрмалі розважалася Полякова. Він — племінник путініста.