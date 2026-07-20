У Німеччині продають ціле село дешевше елітної квартири в Києві: у чому "пастка"

У чому підступ казково дешевої пропозиції

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У Німеччині виставили на продаж 16 будинків за наднизькою ціною. Однак приваблива пропозиція виявилася з важливим нюансом.

Про це пише Libertatea. Йдеться про поселення в Камсдорфі з 16 будинків, які раніше використовувалися як гуртожиток для учнів на тюрингському сталеливарному заводі, а пізніше як курорт для жителів НДР. Після возз’єднання Німеччини це місце залишалося покинутим протягом багатьох років.

Зараз цей комплекс виставлено на продаж лише за 390 тисяч євро. Для порівняння, за даними сайту City Base, у липні 2026 року середня ціна квартири у Києві знаходиться у проміжку між 55 та 150 тисячами доларів. Ба більше, раніше ми вже писали, що у столиці бувають пропозиції із набагато вищими цінниками. Наприклад, в Оболонському районі за один елітний пентхаус можуть попросити майже 4 мільйони доларів. За такі гроші можна купити близько 10 таких сіл у Німеччині.

Село у Камсдорфі

Ціни на квартири у Києві

Однак вигідна пропозиція в Камсдорфі має свої юридичні особливості, які можуть стати вагомим приводом замислитись перед покупкою. Річ у тім, що через тривалий простій без мешканців земля за німецьким законодавством втратила право на використання.

Наразі влада не дозволяє постійне використання будівель під житлову забудову, вважаючи, що це створить "ізольоване поселення за межами забудованої території". Для законного використання знадобиться новий містобудівний план або інша форма дозволу на містобудування.

Раніше "Телеграф" розповідав, що якщо право на житло не внесено до Держреєстру, за нього неможливо отримати компенсацію у разі пошкодження чи руйнування через війну.