"Я б за таке вигнала з хати": українець похизувався сюрпризом для дівчини і став зіркою TikTok

Мріяв про це з дитинства

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У TikTok стрімко набирає популярності відео, в якому хлопець вирішив реалізувати свою давню мрію, поки його дівчина на три дні поїхала з дому. За цей час українець перетворив звичайну білу стіну на стенд із дерев'яними "пістолетами", зробленими із сухих гілок.

У ролику автор детально показав увесь процес — від розмітки стіни до встановлення імпровізованої колекції. Відео вже зібрало тисячі переглядів і викликало жваве обговорення серед користувачів соцмереж.

"Я майже впевнений, що кожен із вас у дитинстві мріяв про ось таку штуку", — зазначив автор.

На початку відео хлопець пояснює, що спершу зробив симетричну розмітку на стіні за допомогою малярної стрічки.

Розмітка на стіні. Фото: loginov_roman_/tiktok

Після цього він просвердлив отвори перфоратором із 6-міліметровим свердлом, прибрав будівельний пил, а потім встановив дюбелі та цвяхи для надійного кріплення.

Хлопець встановив дюбелі та цвяхи для надійного кріплення. loginov_roman_/tiktok

Після завершення підготовчих робіт хлопець зняв малярну стрічку та розмістив на стіні всю свою колекцію "палочок-пістолетів".

"Повністю знімаємо малярну стрічку і нарешті вивішуємо увесь наш колекційний арсенал палочок-пістолетів на свої місця. Це, мабуть, найприємніший момент в усьому процесі", — сказав він.

Колекція "палочок-пістолетів". loginov_roman_/tiktok

Реакція мережі

У коментарях користувачі із гумором відреагували на незвичне захоплення хлопця. Багато хто похвалив його креативність, однак чимало коментаторів почали жартувати про те, якою буде реакція дівчини після повернення додому.

Дехто навіть висловив "занепокоєння" за автора ролика, припустивши, що після побаченого на нього чекає серйозна розмова. Інші іронізували, що одна з дерев'яних "палок-пістолетів" може стати "знаряддям покарання" за такий несподіваний сюрприз. Водночас більшість коментарів мала жартівливий характер і підтримувала ідею незвичайної колекції.

Коментарі з Тik Тok

Коментарі з Тik Тok

Коментарі з Тik Тok

Коментарі з Тik Тok

Коментарі з Тik Тok

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