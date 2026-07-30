"Я бы за такое выгнала из дома": украинец похвастался сюрпризом для девушки и стал звездой TikTok

Мечтал об этом с детства

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В TikTok стремительно набирает популярность видео, в котором парень решил реализовать свою давнюю мечту, пока его девушка на три дня уехала из дома. За это время украинец превратил обычную белую стену в стенд с деревянными "пистолетами", сделанными из сухих веток.

В ролике автор подробно показал весь процесс – от разметки стены до установки импровизированной коллекции. Видео уже собрало тысячи просмотров и вызвало оживленное обсуждение среди пользователей соцсетей.

"Я почти уверен, что каждый из вас в детстве мечтал про вот такую штуку", — отметил автор.

В начале видео парень объясняет, что сперва сделал симметричную разметку на стене с помощью малярной ленты.

Разметка на стене. Фото: loginov_roman_/tiktok

После этого он просверлил отверстия перфоратором с 6-миллиметровым сверлом, убрал строительную пыль, а затем установил дюбеля и гвозди для надежного крепления.

Парень установил дюбеля и гвозди для надежного крепления. loginov_roman_/tiktok

После завершения подготовительных работ парень снял малярную ленту и разместил на стене всю свою коллекцию "палочек-пистолетов".

"Полностью снимаем малярную ленту и наконец-то вывешиваем весь наш коллекционный арсенал палочек-пистолетов на свои места. Это, пожалуй, самый приятный момент во всем процессе", — сказал он.

Коллекция "палочек-пистолетов". loginov_roman_/tiktok

Реакция сети

В комментариях пользователи с юмором отреагировали на необычное увлечение парня. Многие похвалили его за креативность, однако немало комментаторов начали шутить о том, какой будет реакция девушки после возвращения домой.

Некоторые даже выразили "обеспокоенность" за автора ролика, предположив, что после увиденного его ждет серьезный разговор. Другие иронизировали, что одна из деревянных "палок-пистолетов" может стать "орудием наказания" за такой неожиданный сюрприз. В то же время большинство комментариев носило шуточный характер и поддерживало идею необычной коллекции.

Комментарии с Тik Тok

Комментарии с Тik Тok

Комментарии с Тik Тok

Комментарии с Тik Тok

Комментарии с Тik Тok

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