Обмінник може не взяти такі купюри: що робити з пописаною валютою

Жінка у результаті скористалася терміналом

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В одному з українських обмінних пунктів клієнтові відмовили в обміні 100-доларової банкноти. Все через кілька написів, зроблених кульковою ручкою.

Про це в threads розповіла Діана Колосок. Жінка запитала в мережі, чи це норма.

Чи нормально що не прийняли в обміннику таку купюру 2017 року, бо цифри написані? Діана Колосок

Купюра, яку не прийняли в обміннику/Фото: threads.com/@diana.kolosok_

Згідно з роз’ясненнями Національного банку України, невеликі написи, штампи або інші незначні сліди використання самі по собі не є підставою для відмови в обміні готівки.

Головні умови для безперешкодного прийому таких купюр:

Справжність: банкнота має бути справжньою (проходити перевірку на детекторах).

банкнота має бути справжньою (проходити перевірку на детекторах). Легітимність: купюра перебуває в офіційному обігу.

купюра перебуває в офіційному обігу. Допустимі норми зношування: загальна площа написів не повинна перевищувати 200 мм2

Уповноважені банки та фінансові установи зобов’язані приймати подібні банкноти без будь-яких додаткових комісій або обмежень, якщо вони відповідають зазначеним критеріям, проте на практиці деякі обмінники відмовляють приймати такі купюри. У разі відмови в обміні можна поскаржитися на установу в НБУ.

Крім того, у мережі порадили жінці скористатися послугами не обмінника, а банку. Користувачі додали, що такою купюрою можна легко скористатися за кордоном.

"Вони не мають права не приймати купюри"

"Люди, які пишуть на купюрах, не думають, що хтось матиме проблеми".

Ні, ненормально. Нехай письмово пояснять, а ви скаргу в НБУ напишете. Вони не подруга/друг, щоб відмовляти, їх ліцензійні умови роботи з валютою зобов’язують, якщо вони офіційно працюють.

"На жаль, таке не приймають, тільки до банку. Або залиште для закордону".

До речі, Діана вирішила питання по-іншому — закинула кошти на рахунок через термінал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що робити, коли обмінник не хоче приймати "старі" долари. До речі, в Україні такі проблеми масово виникли у 2023 році.