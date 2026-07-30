Над одним із міст України створять "купол" від дронів: буде три рівні захисту

Для масштабування захисту потрібні будуть великі кошти

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Харків може стати першим містом України з багаторівневим захистом від FPV-дронів. Експериментальний проєкт буде спершу реалізований на окремій ділянці, а в разі успішності — масштабований на все місто.

Про це в ефірі "Радіо Хартія" повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Навколо Харкова створять "купол" для захисту від FPV-дронів на оптоволокні:

I рівень: "Купол" за межами міста перехоплюватиме дрони ще на підльоті до Харкова

II рівень: На Кільцевій дорозі та ключових магістралях облаштують антидронові коридори й захисні сітки

III рівень: Якщо дрони прорвуться, їх знищуватимуть мобільні вогневі групи

Олег Синєгубов. Фото: Відкриті джерела

"Ми вже тиждень опрацьовуємо з Другим корпусом НГУ "Хартія" експериментальний проєкт, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де — активної протидії. Якщо він буде успішним — а я вірю, що він буде успішним — ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий "купол" захисту від FPV-дронів на оптоволокні", — сказав очільник ОВА.

За словами Синєгубова, кошти для фінансування експерименту надасть обласний бюджет. Але для масштабування захисту потрібні будуть великі суми, які доведеться залучати.

"У нас би вдень було близько ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо "експеримент" — це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективне однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації", – повідомив посадовець.

Він також поділився статистикою протидії великим ударним дронам типу "Шахед" або "Італмас". За його даними, від початку року у Харківській області були знешкоджені дві тисячі баражуючих дронів, з них 476 – у червні.

Нагадаємо, 28 липня унаслідок удару реактивного "Шахеда" по Новобаварському району Харкова постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено близько 200 квадратних метрів даху п’ятиповерхового житлового будинку. За словами міського голови Ігоря Терехова, також вибито вікна у п’яти сусідніх багатоповерхівках і приватному будинку, пошкоджено електромережі.