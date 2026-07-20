Не потрібно буде купувати спеціальні засоби: навіщо в унітаз наливають оцет
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Домашнє прибирання може виявитись ще простішим
Оцет, який зазвичай є вдома у кожного, використовують не тільки для приготування страв. Його також застосовують під час прибирання унітаза, оскільки він може допомогти впоратися з деякими забрудненнями.
Такий ефект пояснюють наявністю оцтової кислоти у складі продукту. Вона здатна розчиняти мінеральні відкладення від жорсткої води, через які на поверхні унітазу з’являються білі або жовтуваті плями, як написали в Оk Diario.
Крім того, оцет не просто маскує запахи, а може допомогти їх усунути, оскільки впливає на бактерії, які часто стають причиною неприємного аромату. Також його використовують як більш екологічну альтернативу деяким агресивним засобам для чищення.
Щоб скористатися цим методом, радять налити приблизно дві склянки білого оцту в унітаз, залишити його мінімум на 30 хвилин, а краще — на кілька годин або на ніч. Після цього поверхню потрібно пройти щіткою та змити воду.
Однак оцет не замінює сильні хімічні засоби у випадках серйозних забруднень. Його частіше використовують для регулярного догляду та профілактики появи нальоту.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати вапняний наліт з крана.