Не потрібно буде купувати спеціальні засоби: навіщо в унітаз наливають оцет

Домашнє прибирання може виявитись ще простішим

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Оцет, який зазвичай є вдома у кожного, використовують не тільки для приготування страв. Його також застосовують під час прибирання унітаза, оскільки він може допомогти впоратися з деякими забрудненнями.

Такий ефект пояснюють наявністю оцтової кислоти у складі продукту. Вона здатна розчиняти мінеральні відкладення від жорсткої води, через які на поверхні унітазу з’являються білі або жовтуваті плями, як написали в Оk Diario.

Крім того, оцет не просто маскує запахи, а може допомогти їх усунути, оскільки впливає на бактерії, які часто стають причиною неприємного аромату. Також його використовують як більш екологічну альтернативу деяким агресивним засобам для чищення.

Навіщо наливати в унітаз оцет. Фото: pinterest

Щоб скористатися цим методом, радять налити приблизно дві склянки білого оцту в унітаз, залишити його мінімум на 30 хвилин, а краще — на кілька годин або на ніч. Після цього поверхню потрібно пройти щіткою та змити воду.

Однак оцет не замінює сильні хімічні засоби у випадках серйозних забруднень. Його частіше використовують для регулярного догляду та профілактики появи нальоту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як прибрати вапняний наліт з крана.