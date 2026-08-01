"Я верен ему": киевлянин после обстрела совершил душещипательный поступок (видео)

Такие поступки помогают справиться с тяжелыми ситуациями

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В ночь на 1 августа россияне в очередной раз обстреляли Киев баллистическими ракетами. Уже утром один из киевлян решил приобрести большой букет роз, чтобы поддержать владелицу магазина, разрушенного в результате удара в одном из районов города.

Об этом пишут в одной из социальных сетей. Следует отметить, что российские ракеты спровоцировали повреждения зданий и пожары, которые возникли в пяти районах столицы.

Житель столицы Эдуард Сергеевич рассказал, что проснулся от взрывов ночью. А уже утром он решил прийти и поддержать магазинчик, где он часто покупал цветы.

Владелец бизнеса Татьяна рассказала, что ее торговая точка притерпела значительные разрушения. Женщина добавила, что восстанавливать ее не будет.

Что известно о последствиях российской атаки?

Как сообщал "Телеграф", в результате очередной атаки на Киев погибли девять человек, еще 27 пострадали, среди них четверо детей.

Пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы. Несколько человек погибли прямо на улице, когда направлялись в укрытие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о российской ракете "Бандероль" и сколько в ней иностранных компонентов.