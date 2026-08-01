Матіас чи оселедець: чи є сенс купувати дорожчу рибу

Напис на упаковці може ввести в оману

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Матіас, малосольний чи слабосольний — ці написи на упаковці часто сприймають як ознаку особливої якості або смаку риби. Але чи справді за ними стоять суттєві відмінності?

У чому різниця між популярними назвами та на що звертати увагу під час покупки розповів у коментарі "Телеграфу" виконавчий директор ГО "Союз споживачів України" Максим Несміянов.

Чи відрізняється матіас від звичайного оселедця

За словами Максима Несміянова, для пересічного покупця принципової різниці між матіасом та звичайним оселедцем фактично немає.

"Наскільки я розумію, матіас і звичайний оселедець — це фактично одна й та сама риба. Чи є сенс переплачувати за матіас — це вже питання смаку. Якоїсь великої різниці між ними немає", — пояснив експерт.

Таким чином, за його словами, вибір між матіасом і звичайним оселедцем більше залежить від особистих смакових вподобань, ніж від суттєвих відмінностей самого продукту.

"Малосольний" чи "слабосольний": чи є різниця

Не менше запитань у покупців виникає і через написи "малосольний" та "слабосольний" на упаковці. За словами експерта, ці позначення не завжди допомагають зрозуміти, скільки солі насправді містить продукт.

"Слабосольний і малосольний — це та сама історія. Поки не спробуєш, не дізнаєшся, адже незрозуміло, що саме виробники вкладають у ці назви і скільки солі там насправді. Потрібно дивитися склад і відповідні документи", — наголосив він.

На що звертати увагу під час покупки

Експерт радить насамперед оцінювати склад продукту та інформацію, зазначену виробником.

Також, за словами Несміянова, сприйняття того, чи є риба надто солоною або, навпаки, недостатньо солоною, є індивідуальним.

"Якщо ви для себе знаєте, скільки солі для вас багато, а скільки мало, — це одна історія. А так сказати не можу. Там ще для оселедця є показники залежно від його ваги. Так само і з вибором розміру риби: маленький чи великий — це вже ваша особиста справа", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захиститися, якщо отруївся рибою з магазину.