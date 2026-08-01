Птаха з дивною мутацією помітили в одному з міст України: як виглядає (фото)

На думку фахівців, така особливість не шкодить птаху

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Дніпрі помітили рідкісну пташку з незвичайними особливостями. Нею виявилась рибалочка блакитна зі світлими лапками.

Про це пише один з місцевих пабліків. Вплинути на колір лапок птаха могла природна мутація або частковий лейкизм.

Зазначається, що пташка, яку потрапила в об'єктив у Дніпрі є унікальною. Адже зазвичай лапки цих птахів мають темніше забарвлення.

"У Дніпрі сфотографували рідкісного рибалочку зі світлими лапками. Зазвичай лапки цих птахів мають яскраво-червоне або помаранчеве забарвлення. Фахівці припускають, що незвичний колір може бути пов’язаний із природною мутацією або частковим лейкизмом і не шкодить птаху", — йдеться в повідомленні.

Рибалочка, помічений в Дніпрі

Рибалочка, помічений в Дніпрі

Що відомо про цього птаха

Рибалочка блакитний, звичайний, або просто рибалочка (Alcedo atthis) — дрібний птах родини рибалочкових, трохи більший від горобця. Рибалочка гніздиться майже на всій території України, крім Кримського півострова й високогір'я Карпат. Птах регулярно зимує в окремих районах півдня країни та поблизу незамерзлих водойм по всій країні.

Рибалочка блакитний

Рибалочка обирає собі домівку тільки там, де над водою низько нависають гілки дерев, забезпечуючи зручне місце для спостереження за здобиччю. Оскільки для рибалочки основною умовою вибору місця домівки — це достатня кількість дрібної риби, розміром до 10 см.

Рибалочка блакитний

Як полює цей птах

Під час полювання, рибалочка зазвичай сидить на гілці й подовгу роздивляється навкруги. Коли він помічає рибу, то відразу готується напасти. Птах прицілюється, і, швидко махаючи крилами, атакує. Якщо риба на поверхні, рибалочка хапає її на льоту. А якщо риба глибше, птах, склавши крила "стрілою", пірнає у воду.

Рибалочка під час атаки

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Тривалість життя рибалочки блакитної близько 15 років. Ворогів у цього птаха майже немає. Проте, час від часу, їх ловлять соколи та яструби.

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Раніше "Телеграф" розповідав, що до українця навідався містичний птах, якого здавна вважають символом України.