Матиас или сельдь: есть ли смысл покупать более дорогую рыбу

Надпись на упаковке может ввести в заблуждение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Матиас, малосольная или слабосольная — эти надписи на упаковке часто воспринимают как признак особого качества или вкуса рыбы. Но действительно ли за ними стоят существенные различия?

О том, в чем разница между популярными названиями и на что обращать внимание при покупке, рассказал в комментарии "Телеграфу" исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов.

Отличается ли матиас от обычной сельди

По словам Максима Несмиянова, для рядового покупателя принципиальной разницы между матиасом и обычной сельдью фактически нет.

"Насколько я понимаю, матиас и обычная сельдь — это фактически одна и та же рыба. Есть ли смысл переплачивать за матиас — это уже вопрос вкуса. Какой-то большой разницы между ними нет", — пояснил эксперт.

Таким образом, по его словам, выбор между матиасом и обычной сельдью больше зависит от личных вкусовых предпочтений, чем от существенных отличий самого продукта.

"Малосольная" или "слабосоленая": есть ли разница

Не меньше вопросов у покупателей возникает и из-за надписей "малосольная" и "слабосоленая" на упаковке. По словам эксперта, эти обозначения не всегда помогают понять, сколько соли на самом деле содержит продукт.

"Слабосоленая и малосольная — это одна и та же история. Пока не попробуешь, не узнаешь, ведь непонятно, что именно производители вкладывают в эти названия и сколько соли там на самом деле. Нужно смотреть состав и соответствующие документы", — подчеркнул он.

На что обращать внимание при покупке

Эксперт советует прежде всего оценивать состав продукта и информацию, указанную производителем.

Также, по словам Несмиянова, восприятие того, является ли рыба слишком соленой или, наоборот, недостаточно соленой, индивидуально.

"Если вы для себя знаете, сколько соли для вас много, а сколько мало, — это уже другая история. А так сказать не могу. Для сельди есть еще показатели, которые зависят от ее веса. То же самое и с выбором размера рыбы: маленькая или большая — это уже ваше личное дело", — добавил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как защититься, если отравился рыбой из магазина.