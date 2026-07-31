Чому касир "АТБ" різко замовкне, якщо заговорити з ним на цю тему: таємна заборона мережі

Працівники компанії змушені дотримуватися безлічі правил

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Касири супермаркетів не мають довгого списку заборонених фраз, проте існують теми, які вони не повинні обговорювати з покупцями під час роботи. Йдеться насамперед про особисті розмови, не пов’язані з обслуговуванням клієнтів.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ", який побажав залишитися анонімним.

"Дивись, з приводу заборон, що касиру заборонено говорити вголос: ну, це те, що не стосується роботи. Тобто особисті теми і таке інше", — сказав співрозмовник.

Співробітниця "АТБ". Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, співробітник цієї торгової мережі також розповів "Телеграфу", що компанія до дрібниць регулює зовнішній вигляд персоналу. Зокрема, працівникам "АТБ" заборонено носити розпущене волосся. Вони мають бути акуратно зібрані.

Раніше користувачка соцмережі Reddit, яка, за її словами, працює в "АТБ", розповіла, чи справді в магазинах мережі передбачено приміщення, облаштоване для нічного сну персоналу. Вона стверджує, що у супермаркетах такого немає.