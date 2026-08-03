3 літра компота продають за 400 грн: скільки можна заощадити, якщо зробити його самостійно

На столичному ринку напій продають за ціною делікатесу

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На столичному ринку покупців здивував незвичайний цінник на звичний домашній напій. За трилітрову банку компоту просять суму, за яку можна придбати чимало свіжих фруктів.

Банку компоту з жовтою черешнею, вишнею та абрикосом коштує 400 гривень за 3 літри. Відео з такою пропозицією з’явилося у Telegram-каналі "Новини знижок".

Скільки коштує приготувати самому компот

Наприклад, кілограм вишні на ринках зараз коштує в середньому 103,91 гривні. Яблука можна знайти приблизно за 50–60 гривень за кілограм, абрикоси продають близько 107,95 гривні, а жовта черешня коштує значно дорожче — близько 250 гривень за кілограм. Ціна цукру становить приблизно 28,90 гривні за кілограм.

Для однієї трилітрової банки компоту зазвичай потрібно близько 500–700 грамів фруктів та приблизно 200–300 грамів цукру. Якщо взяти, наприклад, вишню за 103,91 гривні за кілограм і використати половину кілограма ягід, це буде близько 52 гривень. Додати цукор — ще приблизно 6–9 гривень. Разом основні інгредієнти обійдуться приблизно у 60 гривень без урахування вартості банки, води та електроенергії.

Навіть якщо готувати компот із дорожчої черешні, витрати будуть значно нижчими за 400 гривень за банку. Водночас домашній варіант потребує часу на підготовку та консервацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як стерилізувати банки, аби вони не тріснули.