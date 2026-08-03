3 литра компота продают за 400 грн: сколько можно сэкономить, если сделать его самостоятельно
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На столичном рынке напиток продают по цене деликатеса
На столичном рынке покупателей удивил необычный ценник на обычный домашний напиток. За трехлитровую банку компота просят сумму, за которую можно приобрести немало свежих фруктов.
Банк компота с желтой черешней, вишней и абрикосом стоит 400 гривен за 3 литра. Видео с таким предложением появилось в Telegram-канале "Новости скидок".
Сколько стоит приготовить самому компоту.
К примеру, килограмм вишни на рынках сейчас стоит в среднем 103,91 гривны. Яблоки можно найти примерно за 50–60 гривен за килограмм, абрикосы продают около 107,95 гривны, а желтая черешня стоит гораздо дороже – около 250 гривен за килограмм. Цена сахара составляет около 28,90 гривны за килограмм.
Для одной трехлитровой банки компота обычно требуется около 500-700 г фруктов и примерно 200-300 г сахара. Если взять, например, вишню за 103,91 гривны за килограмм и использовать половину килограмма ягод, то это будет около 52 гривен. Добавить сахар – еще примерно 6–9 гривен. Итого основные ингредиенты обойдутся примерно в 60 гривен без учета стоимости банки, воды и электроэнергии.
Даже если готовить компот из более дорогой черешни, расходы будут значительно ниже 400 гривен за банку. В то же время, домашний вариант требует времени на подготовку и консервацию.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как стерилизовать банки, чтобы они не треснули.