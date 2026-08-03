3 литра компота продают за 400 грн: сколько можно сэкономить, если сделать его самостоятельно

На столичном рынке напиток продают по цене деликатеса

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На столичном рынке покупателей удивил необычный ценник на обычный домашний напиток. За трехлитровую банку компота просят сумму, за которую можно приобрести немало свежих фруктов.

Банк компота с желтой черешней, вишней и абрикосом стоит 400 гривен за 3 литра. Видео с таким предложением появилось в Telegram-канале "Новости скидок".

Сколько стоит приготовить самому компоту.

К примеру, килограмм вишни на рынках сейчас стоит в среднем 103,91 гривны. Яблоки можно найти примерно за 50–60 гривен за килограмм, абрикосы продают около 107,95 гривны, а желтая черешня стоит гораздо дороже – около 250 гривен за килограмм. Цена сахара составляет около 28,90 гривны за килограмм.

Для одной трехлитровой банки компота обычно требуется около 500-700 г фруктов и примерно 200-300 г сахара. Если взять, например, вишню за 103,91 гривны за килограмм и использовать половину килограмма ягод, то это будет около 52 гривен. Добавить сахар – еще примерно 6–9 гривен. Итого основные ингредиенты обойдутся примерно в 60 гривен без учета стоимости банки, воды и электроэнергии.

Даже если готовить компот из более дорогой черешни, расходы будут значительно ниже 400 гривен за банку. В то же время, домашний вариант требует времени на подготовку и консервацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как стерилизовать банки, чтобы они не треснули.