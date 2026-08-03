Кабачок чи цукіні: чи є між ними різниця і в чому

Як відрізнити кабачок від цукіні

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На торгових прилавках регулярно можна натрапити на схожі овочі — кабачок та цукіні. Частина людей переконана, що це абсолютно різні рослини, тоді як інші бачать різницю лише в назві. Насправді обидва твердження є частково правильними.

У чому різниця між цими овочами, розповість "Телеграф".

Кабачок та цукіні — один овоч?

Кабачок і цукіні — це сорти одного й того ж виду, гарбуза звичайного (Cucurbita pepo). По суті, кожен цукіні технічно є кабачком, але не кожен кабачок можна назвати цукіні. Саме слово "цукіні" прийшло з італійської мови і буквально означає "маленький гарбуз". Саме в Італії вивели сорти, які сьогодні знає весь світ.

Плутанина в назвах виникає тому, що багато хто сприймає ці слова як позначення стадії стиглості одного й того ж плода: цукіні — це молодий, недозрілий овоч, а кабачок — те, на що він перетворюється, якщо залишити його дозрівати на грядці.

Як відрізнити кабачок від цукіні

Колір шкірки. Класичний кабачок зазвичай світло-зелений, білуватий або жовтуватий. Цукіні частіше насичено темно-зелені або жовті, хоча зустрічаються смугасті та майже чорні сорти.

Розмір і форма. Кабачки, якщо їх вчасно не зібрати, виростають великими й товстими. Цукіні залишаються невеликими та мають більш рівну циліндричну форму.

Шкірка. У кабачка шкірка швидше грубішає в міру дозрівання, тому перед готуванням її часто зрізають. У цукіні навіть зрілі плоди зберігають тонку ніжну шкірку, яку можна не очищати.

Кожен овоч має свої переваги. Фото згенероване ШІ

М'якуш і насіння. У молодих цукіні м'якуш щільний і соковитий, а насіння дрібне і майже непомітне. У великих кабачків насіння твердіє швидше, а серединка стає пухкою — її нерідко доводиться вирізати.

Смак. Цукіні відрізняються ніжнішою текстурою та легким солодкуватим присмаком, тому їх часто вибирають для страв, де важливо зберегти форму овоча під час готування. Кабачок м'якший на смак і стає соковитішим після термічної обробки.

Раніше "Телеграф" пояснював, у чому різниця між звичайним оселедцем та матіасом.