Кабачок или цукини: есть ли между ними разница и в чем

Как отличить кабачок от цукини

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На торговых прилавках регулярно можно встретить схожие овощи — кабачок и цукини. Часть людей убеждена, что это полностью отличные друг от друга растения, тогда как остальные видят различие лишь в названии. На самом деле оба утверждения верны отчасти.

В чем разница между этими овощами, расскажет "Телеграф".

Кабачок и цукини — один овощ?

Кабачок и цукини — это сорта одного и того же вида, тыквы обыкновенной (Cucurbita pepo). По сути, каждый цукини технически является кабачком, но не каждый кабачок можно назвать цукини. Само слово "цукини" пришло из итальянского языка и буквально означает "маленькая тыква". Именно в Италии вывели сорта, которые сегодня знает весь мир.

Путаница в названиях возникает потому, что многие воспринимают эти слова как обозначение стадии зрелости одного и того же плода: цукини — это молодой, недозрелый овощ, а кабачок — то, во что он превращается, если оставить его дозревать на грядке.

Как отличить кабачок от цукини

Цвет кожуры. Классический кабачок обычно светло-зеленый, беловатый или желтоватый. Цукини чаще насыщенно темно-зеленые или желтые, хотя встречаются полосатые и почти черные сорта.

Размер и форма. Кабачки, если их вовремя не собрать, вырастают крупными и толстыми. Цукини остаются небольшими и имеют более ровную цилиндрическую форму.

Кожица. У кабачка кожура быстрее грубеет по мере созревания, поэтому перед готовкой ее часто срезают. У цукини даже зрелые плоды сохраняют тонкую нежную кожицу, которую можно не очищать.

У каждого овоща свои преимущества. Фото сгенерировано ИИ

Мякоть и семена. У молодых цукини мякоть плотная и сочная, а семена мелкие и почти незаметные. У крупных кабачков семена твердеют быстрее, а серединка становится рыхлой — ее нередко приходится вырезать.

Вкус. Цукини отличаются более нежной текстурой и легким сладковатым привкусом, поэтому их часто выбирают для блюд, где важно сохранить форму овоща при готовке. Кабачок мягче на вкус и становится более сочным после термической обработки.

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