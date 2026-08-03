Кондиціонер за день зливає ціле відро води: куди застосувати її з користю

Цю воду не можна пити, але можна використовувати у господарстві

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З настанням спеки кондиціонери працюють майже без зупинки, а разом із прохолодою вони щодня "видають" літри води, яка марно витікає на вулицю. Багато хто навіть не замислюється, що ця вода — по суті дистилят, за який у магазині довелося б заплатити.

Про те, як можна використовувати воду із кондиціонера будинку, розповіло сербське видання Super Žena.

Охолоджуючи квартиру площею близько 50 квадратних метрів у спеку, кондиціонер може виробляти від 5 до 10 літрів дистильованої води на добу. Через те, що вона проходить крізь алюмінієві ламелі та трубки зовнішнього блоку, де роками скупчуються пил, вулична сажа та іноді сліди плісняви, цю воду не можна пити або давати тваринам. Але її можна використовувати в побуті.

Як використовувати воду з кондиціонера

Для праски. Дистилят не містить солей, тому не утворює накипу всередині нагрівального елемента. Якщо заливати воду з кондиціонера в праску, вона прослужить довше, а на одязі не залишатимуться білі плями та розводи.

Для миття підлоги. Особливо добре така вода підходить для миття темної плитки. Від звичайної водопровідної води на ній можуть залишатися вапняні розводи. З дистильованою водою такої проблеми бути не повинно.

Вода з кондиціонера підходить для прибирання. Фото: Canva

Для кімнатних рослин. Орхідеї, папороті та спатифілуми погано переносять жорстку водопровідну воду. Для їхнього поливу підійде дистилят із кондиціонера, оскільки він не містить хлору, солей та важких металів і захищає листя від білих розводів.

Для прибирання ванної. Якщо додати в розпилювач із цією водою пару столових ложок оцту, вийде ефективний засіб проти вапняного нальоту на кранах, плитці та душовій кабіні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ефективно застосувати воду після варіння картоплі.