Чи можуть ухилянтам блокувати рахунки у банку: у Раді пояснили

Вирішити питання мобілізації самими штрафами навряд чи вдасться

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Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ухилянтам в Україні можуть заблокувати рахунки, щоб ускладнити їм життя. Проте в чинному законодавстві й так вже прописані відповідні норми, а стягнення штрафів зіштовхується з певними проблемами.

"Телеграф" розповість про нюанси виконавчих проваджень з блокуванням рахунків. До того ж самі ТЦК не надто часто вдаються до таких заходів.

Чи можуть ухилянту заблокувати рахунки?

Як пояснила "Телеграфу" членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська, це найочевидніша міра впливу. І влада вже давно дивиться у цьому напрямку.

"Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями", – сказала Бобровська.

Соломія Бобровська

Проте, в чинному законодавстві вже й так передбачений механізм блокування рахунків. Так, якщо військовозобов'язаному "прилетів" штраф від ТЦК, а він його не сплатив, то згідно з законом "Про виконавче провадження" відкривається справа і рахунки боржника підпадають під арешт.

Але, по-перше , не всі рахунки арештовуються (наприклад, для соціальних виплат чіпати не можна).

, не всі рахунки арештовуються (наприклад, для соціальних виплат чіпати не можна). По-друге , якщо сплатити штраф, то рахунки розблоковуються.

, якщо сплатити штраф, то рахунки розблоковуються. По-третє, ТЦК доволі не часто користуються цим механізмом.

Як пояснила "Телеграфу" адвокатка Катерина Аніщенко з юридичної компанії "Riyako&Partners", для того, щоб виконавча служба відкрила провадження і заблокувала рахунки, необхідно щоб ТЦК направив відповідну постанову про притягнення особи до відповідальності. А цей шлях часто обривається, адже ТЦК просто не вистачає часу для формування цих документів.

"А якщо й вистачає часу, виконавча служба інколи повертає їх, адже вони або з простроченими строками притягнення до відповідальності, або вказані некоректні дані особи. Щоб виконавець ідентифікував особу і витягнув інформацію про відкриті рахунки, потрібен ідентифікаційний код. Інформації тільки про дату народження недостатньо", – зазначила Аніщенко.

Катерина Аніщенко

Що сказав Подоляк?

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що ухилянтів в Україні можуть позбавити банківських рахунків. Він підкреслив, що блокування рахунків ухилянтів ускладнить їхнє існування в суспільстві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть змінити правила проходження ВЛК і не тільки.