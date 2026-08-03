У "АТБ" є "секретна" фішка для певних покупців: багато хто й не знав

Мережа супермаркетів розширює перелік послуг

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У Threads активно обговорюють історію покупчині "АТБ", яка залишилася вкрай незадоволена якістю нарізки сиру та ковбаси, замовлених в магазині. Проте найбільшу увагу користувачів привернув не сам інцидент, а той факт, що в мережі "АТБ" взагалі існує така послуга.

Докладніше про це читайте в матеріалі "Телеграфу".

Авторка допису розповіла, що замовила сир і ковбасу вже нарізаними слайсами. Однак отримала продукти просто складеними у звичайні фасувальні пакети, через що поскаржилася на якість пакування та зовнішній вигляд нарізки.

Пізніше представниця "АТБ" зв'язалася з нею, перепросила за ситуацію та підтвердила, що таке пакування не відповідає стандартам.

Втім, у коментарях користувачі обговорювали зовсім інше. Для багатьох стало відкриттям, що в окремих магазинах "АТБ" взагалі можна попросити нарізати сир або ковбасу.

Для багатьох це стало сюрпризом

Авторка відповіла, що скористалася цією послугою в одному з магазинів Кропивницького.

Водночас інші покупці зазначили, що така опція доступна далеко не всюди. За їхніми словами, в деяких магазинах у нарізці відмовляють, пояснюючи це тим, що обладнання вже помили або воно не працює.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", "АТБ" поверне гроші навіть за пів пачки пельменів: про це правило магазину знають одиниці.