Родина купила будинок і відкрила приховану кімнату: знахідка зібрала 73 мільйони переглядів (відео)

Американці знайшли замуровані двері у своєму будинку

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Під час огляду будинку родина помітила дивну деталь, яка не впадала в око з першого погляду. Коли вони вирішили перевірити, що ховається за нею, знахідка швидко стала вірусною в інтернеті.

Родина зі США вирішила дізнатися, що приховують двері, заховані за стіновою панеллю, передає видання "mynet". На записі видно, як вони знімають панель зі стіни, після чого знаходять старі дерев'яні двері, закріплені численними гвинтами.

Поки один із членів родини відкручував їх, інші жартували, що ситуація нагадує сюжет фільму жахів, і радили не продовжувати.

Коли останній гвинт було знято, двері відчинилися. За ними виявилися старі сходи, які вели до темного підвалу. Усередині лежали пил, павутиння, дерев'яні уламки, каміння та різні старі речі, що, схоже, не використовувалися багато років.

Автор відео зізнався, що не наважився спуститися вниз навіть після того, як побачив вміст підвалу. За його словами, жодна сума грошей не змусила б його зробити це.

Після того як перше відео стало популярним і набрало понад 73 мільйони переглядів у TikTok, родина повернулася до будинку наступного дня для детальнішого огляду. Цього разу власник оселі спустився до підвалу, де побачив зламані сходи, стару проводку, будівельне сміття та інші занедбані речі. Найбільше родину здивувало те, що освітлення в підвалі все ще працювало.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому змії часто живуть у підвалі.