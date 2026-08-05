Семья купила дом и открыла скрытую комнату: находка собрала 73 миллиона просмотров (видео)

Американцы нашли замурованную дверь в своем доме

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Во время осмотра дома семья заметила странную деталь, которая не бросалась в глаза с первого взгляда. Когда они решили проверить, что скрывается за ней, находка быстро стала вирусной в интернете.

Семья из США решила узнать, что скрывают двери, спрятанные за стеновой панелью, передает издание "mynet". На записи видно, как они снимают панель со стены, после чего находят старую деревянную дверь, закрепленную многочисленными винтами.

Пока один из членов семьи откручивал их, другие шутили, что ситуация напоминает сюжет ужасов, и советовали не продолжать.

Когда последний винт был снят, дверь отворилась. За ней оказалась старая лестница, ведущая к темному подвалу. Внутри лежали пыль, паутина, деревянные обломки, камни и разные старые вещи, которые, похоже, не использовались много лет.

Автор видео признался, что не отважился спуститься вниз даже после того, как увидел содержимое подвала. По его словам, ни одна сумма денег не заставила его сделать это.

После того как первое видео стало популярным и набрало более 73 миллионов просмотров в TikTok, семья вернулась в дом на следующий день для более детального обзора. На этот раз владелец дома спустился в подвал, где увидел сломанную лестницу, старую проводку, строительный мусор и другие заброшенные вещи. Больше семью удивило то, что освещение в подвале все еще работало.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему змеи часто живут в подвале.