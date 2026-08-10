Лохина завалить врожаєм: що зробити з кущем після збору останньої ягоди

Рослина любить кислий ґрунт, а водопровідна вода цьому заважає

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Здається, що коли з куща лохини зняли останні ягоди, про нього можна забути до наступного літа. Насправді саме в цей момент кущ уже формує бруньки для наступного сезону. Тому від догляду за ним залежить, який урожай він дасть у наступному сезоні.

Які саме кроки важливі після плодоношення, пояснили експерти порталу Se.pl.

Як доглядати за лохиною після збору врожаю

Лохина має неглибоку кореневу систему, через що дуже чутлива до нестачі вологи. Ґрунт навколо куща не повинен пересихати повністю. Одній рослині може знадобитися до 10 літрів води.

Для поливу фахівці радять використовувати дощову воду. На відміну від водопровідної, вона не змінює рівень pH ґрунту, а лохина любить саме кисле середовище.

Також необхідно замульчувати пристовбурне коло. Шар мульчі із соснових голок навколо коріння не лише втримає вологу в ґрунті, а й злегка підкислить його — те, що потрібно лохині.

Фото згенероване ШІ

Після збору урожаю кущ масштабної обрізки не потребує. У цей момент можна видалити старі та хворі пагони. Робити це потрібно продезінфікованим секатором.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто залишати порожніми грядки після огірків і що краще на них посіяти.